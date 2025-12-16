본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산항, 환적의 눈을 달다… BPA, 선사·터미널운영사에 ‘모니터링 시스템’ 배포

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.16 14:05

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산항만공사가 환적 화물 흐름을 실시간으로 확인할 수 있는 환적모니터링시스템을 선사·터미널운영사에 제공한다.

부산항 신항.

부산항 신항.

AD
원본보기 아이콘

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 16일 오전부터 부산항을 이용하는 선사와 터미널운영사에 'AI·블록체인 기반 환적모니터링시스템(Port-i)'을 배포한다.


부산항은 전체 화물 중 약 55%(약 1350만TEU)가 환적화물인 세계 2위의 환적화물 처리항만으로, 정확하고 신속한 환적화물 처리가 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소이다.

Port-i는 이러한 환적화물의 처리 현황을 한눈에 파악할 수 있는 시스템으로, 부산항만공사는 급변하는 글로벌 물류 환경 속에서 환적 경쟁력을 강화하기 위해 본 시스템을 개발해왔다.


Port-i의 주요 기능으로는 ▲지도 기반 AIS(선박자동식별장치) 정보제공 ▲선박과 화물 모니터링과 이상 탐지 ▲부산항 전체 10개 터미널의 통합 선석 스케줄 제공 등이 있으며, 특히 AI와 블록체인 기술을 기반으로 한 지능형 시스템이라는 것이 특징이다.


AI 기반으로 선박 일정·작업 상황의 지연 위험과 환적 연결 위험을 예측·탐지하고, 블록체인 기술을 통해 환적 정보의 신뢰성과 투명성을 확보함으로써 환적 과정 전반에 대한 정확한 모니터링이 가능하도록 설계됐다.

이번 시스템 배포는 부산항 전 터미널운영사·선사를 대상으로 진행되며, 부산항만공사는 실제 환적 업무를 수행하는 주요 사용자를 중심으로 시스템을 먼저 선보여 현장 활용성을 점검하고 개선사항을 반영할 계획이다.


나아가, 2026년에는 Port-i를 글로벌 물류 환경에 연계하는 시스템 고도화 작업을 추진할 계획으로, 해외 항만과 연계, 글로벌 AIS 적용, AI·블록체인 활용범위 확대 등이 목표이다.


Port-i는 부산항 항만물류통합플랫폼인 체인 포털을 통해 확인할 수 있다. 체인 포털에서 업체 회원으로 가입한 후 시스템에 접속해 관련 서비스를 이용할 수 있으며, 부산항만공사는 이용자들이 시스템을 원활하게 활용할 수 있도록 안내와 지원을 병행할 예정이다.


부산항만공사 송상근 사장은 "선사, 터미널운영사 등 부산항의 주요 구성원들이 Port-i를 통해 더욱 효율적으로 부산항 환적 업무를 수행할 수 있게 될 것"이라며 "부산항 환적 경쟁력이 한 단계 더 향상될 것으로 기대한다"고 말했다.

12월 초, 부산항 관계자를 대상으로 한 워크숍에서 포트아이를 부산항만공사 디지털AI 안강희 차장이 소개하고 있다.

12월 초, 부산항 관계자를 대상으로 한 워크숍에서 포트아이를 부산항만공사 디지털AI 안강희 차장이 소개하고 있다.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…문구·서점 제치고 성장률 1위 "한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

경찰, 김건희특검 추가 압수수색…한학자 총재 내일 접견 조사

새로운 이슈 보기