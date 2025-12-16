부산항, 환적의 눈을 달다… BPA, 선사·터미널운영사에 ‘모니터링 시스템’ 배포

부산항만공사가 환적 화물 흐름을 실시간으로 확인할 수 있는 환적모니터링시스템을 선사·터미널운영사에 제공한다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 16일 오전부터 부산항을 이용하는 선사와 터미널운영사에 'AI·블록체인 기반 환적모니터링시스템(Port-i)'을 배포한다.

부산항은 전체 화물 중 약 55%(약 1350만TEU)가 환적화물인 세계 2위의 환적화물 처리항만으로, 정확하고 신속한 환적화물 처리가 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소이다.

Port-i는 이러한 환적화물의 처리 현황을 한눈에 파악할 수 있는 시스템으로, 부산항만공사는 급변하는 글로벌 물류 환경 속에서 환적 경쟁력을 강화하기 위해 본 시스템을 개발해왔다.

Port-i의 주요 기능으로는 ▲지도 기반 AIS(선박자동식별장치) 정보제공 ▲선박과 화물 모니터링과 이상 탐지 ▲부산항 전체 10개 터미널의 통합 선석 스케줄 제공 등이 있으며, 특히 AI와 블록체인 기술을 기반으로 한 지능형 시스템이라는 것이 특징이다.

AI 기반으로 선박 일정·작업 상황의 지연 위험과 환적 연결 위험을 예측·탐지하고, 블록체인 기술을 통해 환적 정보의 신뢰성과 투명성을 확보함으로써 환적 과정 전반에 대한 정확한 모니터링이 가능하도록 설계됐다.

이번 시스템 배포는 부산항 전 터미널운영사·선사를 대상으로 진행되며, 부산항만공사는 실제 환적 업무를 수행하는 주요 사용자를 중심으로 시스템을 먼저 선보여 현장 활용성을 점검하고 개선사항을 반영할 계획이다.

나아가, 2026년에는 Port-i를 글로벌 물류 환경에 연계하는 시스템 고도화 작업을 추진할 계획으로, 해외 항만과 연계, 글로벌 AIS 적용, AI·블록체인 활용범위 확대 등이 목표이다.

Port-i는 부산항 항만물류통합플랫폼인 체인 포털을 통해 확인할 수 있다. 체인 포털에서 업체 회원으로 가입한 후 시스템에 접속해 관련 서비스를 이용할 수 있으며, 부산항만공사는 이용자들이 시스템을 원활하게 활용할 수 있도록 안내와 지원을 병행할 예정이다.

부산항만공사 송상근 사장은 "선사, 터미널운영사 등 부산항의 주요 구성원들이 Port-i를 통해 더욱 효율적으로 부산항 환적 업무를 수행할 수 있게 될 것"이라며 "부산항 환적 경쟁력이 한 단계 더 향상될 것으로 기대한다"고 말했다.

12월 초, 부산항 관계자를 대상으로 한 워크숍에서 포트아이를 부산항만공사 디지털AI 안강희 차장이 소개하고 있다. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



