잠들지 않는 울릉의 밤, 영화가 흐르다… ‘절해고도’ 야간영화 상영회 성료

첫 배리어프리영화 특별상영·한국독립영화·독도경비대 출신 감독 영화·독도문방구 북콘서트까지… 총 70명 참여

"뭍에선 흔해도 섬에선 귀하다!" 해 뜨는 섬 울릉도에서 심야 영화관이 열렸다.

경북 울릉군 평생학습동아리 '절해고도'가 주관한 24시간 무료 야간영화상영회가 지난 13일 오후 7시부터 14일 오후 7시까지 울릉한마음회관 대회의실에서 개최했다.

이번 상영회는 지역 주민의 자발적인 학습 참여를 활성화하고 학습공동체 형성 기반을 마련하기 위해 추진한 '2025년 울릉군 평생학습동아리 지원사업'의 일환으로, '절해고도'에서는 겨울철 기상·교통 여건으로 문화 향유 기회가 상대적으로 적은 울릉도의 지역적 특성을 고려해, 하루 동안 시간 제약 없이 참여할 수 있는 '24시간 연속 상영'과 '야간 상영' 형식으로 기획한 실험적 문화 프로그램을 진행했다.

이번 행사는 배리어프리영화 상영을 중심으로, 한국 독립영화 '너와 나', '우리들'과 심야 고전영화를 함께 선보이고, 독도문방구 김민정 대표 북 콘서트, 영화 '하늘과 바람과 별과 섬' 상영 후 김명윤 감독 GV(관객과의 대화)까지 더해져 9편의 장편영화 상영과 2개의 프로그램으로 구성한 복합 문화 프로그램으로 운영됐으며, 총 참석 인원은 약 70명으로 집계됐다.

이 가운데 배리어프리 영화 '미나리'는 울릉군 시각장애인생활지원센터와의 협조를 통해 특별 상영으로 진행돼, 중증 시각장애인 5명이 함께 관람하는 자리가 마련됐다.

관객들은 음성 해설을 통해 화면 속 장면과 인물의 감정을 공유하며 영화를 감상했으며, "영화를 온전히 이해하고 감동을 느낄 수 있는 시간이었다"며 "지역에서도 이런 상영이 계속 이어지길 바란다"는 긍정적인 반응이 이어졌다.

독도문방구 김민정 대표의 북콘서트는 '웰컴 투 독도문방구' 책 출간 이후 울릉도에서 처음으로 진행된 공식 북토크로, 독도를 대중적으로 알리기까지의 12년간의 기록과 경험을 진솔하게 공유하는 시간이 돼 관객들의 큰 호응을 얻었다.

행사의 마지막 프로그램으로는 영화 '하늘과 바람과 별과 섬' 상영과 함께, 독도경비대원 출신 김명윤 감독과의 GV가 ZOOM을 통한 화상 방식으로 진행돼, 창작 과정과 작품에 담긴 메시지를 깊이 있게 나누며 24시간 야간상영회의 대미를 장식했다.

절해고도 관계자는 24시간 릴레이 상영회라는 독특한 시도에 참석해 주신 주민 여러분께 깊은 감사를 표하며, "앞으로도 모든 주민이 즐기고, 참여할 수 있는 다양한 실험을 이어가겠다"는 포부를 전했다.

울릉군 관계자는 "평생학습 동아리 지원사업은 주민이 주도하는 학습문화를 지역에 확산하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 동아리 활동이 지역사회와 자연스럽게 연결될 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





