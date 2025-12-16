본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

부영그룹, 입주민·학교에 새해 달력 8만여부 증정

최서윤기자

입력2025.12.16 12:04

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
서울 중구 부영그룹 본사 사옥. 부영그룹

서울 중구 부영그룹 본사 사옥. 부영그룹

AD
원본보기 아이콘

부영그룹은 전국 부영 임대아파트 입주민 약 8만가구에 2026년 달력을 선물했다고 16일 밝혔다. 부영그룹이 교육시설을 기부했던 전국 101곳의 초중고교와 대학교에도 달력 8080부를 증정했다.


부영그룹은 매년 연말 입주민과 기부 학교에 다음 해 달력을 배부해왔다. 한 해 일정을 세우는 생활용품인 만큼 부담 없이 정을 나눌 수 있다는 취지다. 최근 기업들이 비용 절감 등으로 홍보용 달력 제작을 줄이면서 품귀 현상이 이어지고 있어 반응이 더 좋다는 게 회사 측 설명이다.

부영그룹 관계자는 "입주민들께서 한 해를 잘 마무리 하고, 새해를 활기차게 맞이하시길 바라는 마음으로 매년 달력을 전하고 있다"며 "입주민 모두가 사랑이 가득한 일상으로 새로운 한 해를 꾸려가시길 바란다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

경찰, 김건희특검 추가 압수수색…한학자 총재 내일 접견 조사

새로운 이슈 보기