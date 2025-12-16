하늘에 눈을 달다… 양산시, ‘산불예방 드론감시단’ 집중 운영

산불대응 내년 5월 15일까지 집중단속

산불의 계절, 불씨는 땅이 아닌 하늘에서 먼저 잡는다.

경남 양산시는 산불예방을 위한 '산불드론감시단'을 내년 5월 15일까지 집중 운영한다.

산불감시원이 배치되기 어려운 감시 사각지대 등 산불취약지역의 관리를 강화하기 위해 산불조심기간 동안 집중 운영할 예정이다.

열화상 산림드론으로 산불취약지역과 등산로와 고지대 등에서 벌어지는 불법소각행위와 산림인접 경작지를 중심으로 단속을 실시하며 이에 따라 광범위한 면적을 감시할 수 있어 인력과 소요기간이 대폭 단축되며, 신속한 초기대응과 효율적인 감시활동에 크게 이바지할 것으로 기대된다.

시는 불법행위 적발 시 산림보호법 등에 따라 무관용 원칙으로 과태료를 부과할 방침이며, 산불방지를 위한 산불예방 홍보활동도 병행할 예정이다.

김철환 산림과장은 "산불에 대한 최선의 대응은 예방"이라며 "드론 집중단속을 통해 산불예방과 진화에 만전을 기할 것"이라고 말했다.





