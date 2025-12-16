에어부산, 부산 범일동서 연탄 나눔 봉사

임직원·LCC 계열사 함께 2만장 기부… 지역 상생 실천

에어부산(대표 정병섭)은 지난 15일 부산 동구 범일동 일대에서 지역 이웃의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 연탄 나눔 봉사활동을 실시했다.

에어부산 임직원들이 부산 범일동서 연탄 나눔 봉사를 진행하고 기념촬영하고 있다.

이 봉사활동에는 에어부산 임직원을 비롯해 진에어와 에어서울 임직원 등 약 60명이 참여했다. 에어부산은 이날 부산연탄은행에 연탄 2만 장을 기부하고, 봉사자들이 직접 인근 취약계층 가정에 연탄을 전달하며 온정을 나눴다.

현장에서 봉사에 참여한 에어부산 영업마케팅팀 황나윤 사원은 "추운 겨울을 보내는 이웃들에게 작은 나눔을 직접 전할 수 있어 의미 있는 시간이었다"고 말했다.

에어부산은 지난해에도 연탄 2만 장을 기부하는 등 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌활동을 꾸준히 이어오고 있다.

특히 대표적인 기부 활동인 '사랑의 기내 모금활동'을 10년 넘게 지속해 왔으며, '행복나눔 자선 바자회', 객실승무원 봉사동아리 '블루엔젤' 활동 등 창립 이래 다양한 정기 봉사활동을 펼치고 있다.

에어부산 관계자는 "올해는 진에어와 에어서울 임직원까지 함께 참여해 더욱 뜻깊은 연탄 나눔 봉사가 됐다"며 "앞으로도 고객에게 받은 사랑을 지역사회에 환원하는 의미 있는 사회공헌을 지속해 나가겠다"고 말했다.





