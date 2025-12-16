본문 바로가기
투자경고에 발목잡힌 한화에어로스페이스

송화정기자

입력2025.12.16 06:50

01분 03초 소요
전일 투자경고 종목 지정에 5% 넘게 하락
빠른 주가 회복 쉽지 않을듯
연말돼야 투자경고 종목 해제 가능
코스피 대형주 최근 줄줄이 투자경고 종목 지정

이달 들어 주가가 점차 회복세를 보이던 한화에어로스페이스 가 투자경고 종목에 지정되며 발목이 잡혔다. 투자경고 종목 지정으로 당분간 빠른 주가 회복세를 기대하기는 어려워 보인다.

투자경고에 발목잡힌 한화에어로스페이스
16일 한국거래소에 따르면 한화에어로스페이스는 전일 5% 넘게 하락했다. 전장 대비 5.52% 하락한 90만8000원에 마감했다.


지난달 말 90만원선 아래로 떨어지며 81만원선까지 밀렸던 한화에어로스페이스는 이달 들어서는 다시 회복세를 보이고 있었다. 하지만 이날 투자경고 종목에 지정되며 주가가 다시 큰 폭으로 하락했다.

한국거래소는 지난 12일 한화에어로스페이스를 15일부터 투자경고종목으로 지정한다고 공시했다. 지정사유는 최근 종가가 1년 전 대비 200% 넘게 상승했고 지난 12일 종가가 최근 15일 종가 중 최고가를 기록했으며 최근 15거래일 동안 시세 영향력을 고려한 매수 관여율 상위 10개 계좌의 관여율이 4거래일 이상 기준을 초과했기 때문이다.


한화에어로스페이스는 올들어 182.42% 올랐다. 12일 기준으로 1년 전 대비 213.3% 상승했다.


투자경고 종목으로 지정되면 매수시 위탁증거금을 100% 납부해야 해 미수거래가 불가능하고 신용융자로 매수할 수 없으며 대용증권으로 인정되지 않는다. 대체거래소(ATS)에서의 매매도 막힌다.

상반기 거침없는 상승세를 보이며 황제주 반열에 올랐던 한화에어로스페이스는 하반기 들어서는 차익 매물 출회, 우크라이나 종전 협상 등으로 인해 9월 말 정점을 찍은 후 약세를 보여왔다. 9월말 고점 대비 19% 넘게 하락했다.


투자경고 종목 지정으로 당분간은 주가의 빠른 회복은 기대하기 힘들 것으로 보인다. 투자경고 종목 해제는 연말이 돼야 가능할 것으로 보인다. 한화에어로스페이스의 투자경고 종목 해제 여부의 최초 판단일은 오는 29일 예정으로, 판단일의 종가가 5일 전날의 종가보다 45% 이상 상승하지 않고 판단일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 오르지 않았으며 판단일의 종가가 최근 15일 종가 중 최고가에 해당하지 않으면 판단일 다음날인 30일 투자경고 종목 지정이 해제된다.


한화에어로스페이스뿐 아니라 최근 코스피 대형주들이 줄줄이 투자경고 종목에 지정되면서 주가에 영향을 미치고 있다. 지난 11일 투자경고 종목으로 지정된 SK하이닉스 SK스퀘어 도 전일 각각 2.98%, 5.03% 하락했다. 지난 10일 투자경고 종목에 지정된 현대로템 도 지정 이후 5.62% 하락했으며 8일 지정된 두산에너빌리티도 지정 이후 4% 넘게 빠졌다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr


