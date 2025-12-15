본문 바로가기
고창군, 외식 환경조성 '모범음식점 33곳' 재지정

호남취재본부 표영길

입력2025.12.15 10:30

상하수도요금 감면·위생용품 배부 등 혜택

전북 고창군이 지역 음식문화 수준 향상과 위생적인 외식 환경조성을 위해 모범음식점을 33개소를 재지정했다.

고창군이 지역 음식문화 수준 향상과 위생적인 외식 환경조성을 위해 모범음식점을 33개소를 재지정했다. 고창군 제공

고창군이 지역 음식문화 수준 향상과 위생적인 외식 환경조성을 위해 모범음식점을 33개소를 재지정했다. 고창군 제공

15일 군에 따르면 이번 지정식에는 손님들에게 '다시 찾고 싶은 가게'라는 긍정적인 인식을 형성할 수 있는 손님 대응 친절 교육을 실시했다.


또 고창경찰서와 합동으로 최근 발생하고 있는 노쇼 사기 및 보이스피싱 범죄 피해 사례 등을 안내해 범죄 피해 예방도 실시했다.

올해는 기존 모범음식점으로 지정된 음식점을 대상으로 지난달 26일~28일까지 위생 상태와 시설기준, 서비스 수준 등 평가 항목을 심사했다.


위생 상태가 우수하고 평가 기준에 적합한 음식점을 고창군 음식문화 개선 운동 추진위원회 심의를 거쳐 최종 선정했고, 선정한 업소는 고창군 홈페이지에서 확인할 수 있다.


최종 선정된 모범음식점은 ▲모범음식점 지정증 교부 ▲상하수도요금 감면 및 위생용품 배부▲지정 기간에 출입 검사 면제 등의 혜택을 받게 된다.

고창군수는 "모범음식점의 역할이 지역 음식문화 경쟁력 강화에 매우 중요하며 군민과 고창군 방문객이 안심하고 이용할 수 있도록 더욱 위생적이고, 배려하는 업소가 돼주길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
