삼표그룹, 사회공헌 캠페인 '블루위크' 성황리 마무리

이서희기자

입력2025.12.15 09:49

지난달 18일부터 2주간 진행

삼표그룹이 릴레이 사회공헌 캠페인 '삼표와 함께하는 Blue Weeks(블루위크)'를 성황리에 마무리했다고 15일 밝혔다.

삼표그룹이 창립기념일을 기념해 지난 2주간 전 계열사 임직원이 참여하는 릴레이 사회공헌 캠페인 ‘블루위크’를 성황리에 마무리했다. 삼표그룹

지난달 18일부터 2주간 진행된 이번 블루위크에는 삼표산업, 삼표시멘트, 에스피네이처 등 그룹 주요 계열사가 참여했다.


에스피네이처 임직원들은 지난달 18일 포항의 무료급식소 '사랑나눔의 집'을 찾아 독거 어르신 90여명에게 배식 봉사를 진행하고 직접 준비한 잡곡 세트를 전달해 어르신들의 건강한 식생활 지원에 힘을 보탰다.

삼표시멘트는 강원도 삼척시에서 '찾아가는 세탁 서비스'를 진행했다. 대형 세탁이 어려운 독거 어르신과 장애인 가정, 아동공동생활가정을 방문해 이불 등을 수거·세탁·배달했으며, 건강식품 등 생활 지원 물품도 함께 전달했다.


블루위크의 마지막 주에는 자립준비청년을 위한 직무 멘토링 프로그램이 마련됐다. 경영관리·인사·총무 등 다양한 직무의 직원들이 멘토로 참여해 진로와 취업 고민을 함께 나누며 현실적인 조언과 정서적 지지를 전했다.


아울러 삼표그룹 임직원 봉사동호회 블루허그는 자립준비청년 약 30명을 위해 취업 응원 선물 세트를 전달했다. 구두 상품권, 증명사진 촬영권, 영양제 등 취업 준비에 필요한 물품들로 구성돼 청년들의 실질적인 부담을 덜어줬다.

유용재 삼표그룹 사회공헌단장은 "이번 활동은 단순 물품 지원을 넘어 우리 주변의 이웃들에게 따뜻한 지지와 위로를 전하고자 마련했다"며 "앞으로도 소외된 이웃의 외로움을 살피고 실질적인 도움을 줄 수 있는 진정성 있는 활동을 이어나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

