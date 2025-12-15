양종희 KB금융 회장 "우수한 스타트업에 금융 지원 강화"

KB금융, 핀테크랩 데모데이 '2025 HUB 데이'

"생산적 금융의 역할 강화"

지난 12일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 진행된 '2025 HUB 데이'에서 양종희 KB금융그룹 회장(왼쪽에서 세번째), 이창권 디지털·IT부문장(왼쪽에서 두번째), 이재근 글로벌사업부문장(왼쪽에서 열번째), 윤법렬 KB인베스트먼트 대표(왼쪽에서 열한번째)와 'KB스타터스' 참여 스타트업 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. KB금융 제공 AD 원본보기 아이콘

양종희 KB금융 회장이 "우수한 스타트업들이 자금 부족으로 도전을 멈추는 일이 없도록 성장단계에 최적화된 맞춤형 금융지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

15일 KB금융에 따르면 양 회장은 지난 12일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 개최된 '2025 HUB 데이'에서 "생산적 금융의 역할을 강화하겠다"며 이같이 말했다.

이어 양 회장은 "그룹 차원의 금융 지원을 확대해 기업의 성장 단계마다 필요한 자금을 적기에 공급하고, 스타트업이 본연의 비즈니스와 기술 개발에만 온전히 집중할 수 있는 환경을 만들겠다"고 강조했다.

'2025 HUB 데이'는 'KB스타터스' 참여 기업과의 협업·지원을 강화하고자 마련한 스타트업 데모데이다. KB금융은 정부의 육성·투자 기관, 창업 지원 기관, 벤처캐피탈(VC), 액셀러레이터(AC) 등을 대상으로 스타트업이 투자 유치 활동을 벌일 수 있도록 지원하고 있다.

KB금융은 창의적이고 혁신적인 스타트업 생태계로의 자금 공급을 확대하고, 초기 창업 기업의 성장을 지원하는 금융 본연의 역할을 강화하고자 지난 2015년 3월, 금융권 최초의 핀테크랩인 'KB 이노베이션 HUB센터'를 설립하고, 현재까지 총 394개에 이르는 초기 창업 기업을 KB스타터스로 선정해 육성하고 있다. 누적 투자 3044억원, 제휴 422건의 성과를 달성했다. 올해부터는 그룹 차원의 일원화된 스타트업 발굴·육성을 위해 KB국민카드의 '퓨처나인' 프로그램과 'KB스타터스'를 통합 운영하고 있다.

이날 행사에는 양 회장을 비롯해 이창권 디지털·IT부문장, 이재근 글로벌사업부문장, 윤법렬 KB인베스트먼트 대표와 KB스타터스 참여 기업, 유관 기관의 관계자 약 200여명이 참여해 혁신 기술 기업과의 동반성장 방안을 논의했다.

성과 발표 세션에서는 KB금융 주요 계열사와 KB스타터스가 함께 만든 구체적인 혁신 사례들이 소개됐다. ▲인공지능(AI) 기반 상담 화법 분석 솔루션(KB손해보험-'크디랩') ▲의료데이터 기반 보험 계약 심사 자동화(KB라이프생명-'투비콘') ▲해외 시장 특화 자동차 종합 플랫폼 개발 (KB국민카드-'체카') 등이다. 이 성과 발표는 금융회사가 스타트업의 테스트베드 역할을 수행하며, 혁신 성장을 뒷받침하는 생산적 금융의 실증 사례로 주목받았다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>