[부고]권예진(BBS불교방송 기자)씨 별세

손선희기자

입력2025.12.13 16:14

수정2025.12.13 16:15

▲권예진(BBS불교방송 기자·향년 55세)씨 별세 = 13일, 청주의료원 장례식장 9호실, 발인 15일 오전 8시30분. 043-279-0144.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
