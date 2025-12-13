▲권예진(BBS불교방송 기자·향년 55세)씨 별세 = 13일, 청주의료원 장례식장 9호실, 발인 15일 오전 8시30분. 043-279-0144.
[부고]권예진(BBS불교방송 기자)씨 별세
2025년 12월 13일(토)
