롯데백화점, 노조 조끼 착용 손님 제지 논란에 대표 명의 사과

우수연기자

입력2025.12.13 14:45

롯데백화점이 잠실점에서 노조 조끼를 착용한 손님에게 복장 탈의를 요구해 논란이 일자 대표 명의로 공식 사과했다.


롯데백화점은 13일 자사 홈페이지 공지를 통해 정현석 대표 명의의 사과문을 통해 "지난 10일 저녁 잠실점에서 몸자보를 착용하고 식사를 위해 입장하려던 고객분들에게 탈의 등을 요청해 불편을 드린 점에 대해 정중히 사과드린다"고 밝혔다.

롯데백화점 측은 "이는 부적절한 조치였으며 불쾌감을 느끼셨을 고객분들께 다시 한번 죄송하다"고 말했다.


이어 "이번 일을 계기로 당사의 고객 서비스와 관련된 모든 프로세스를 재점검하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.


앞서 민주노총 금속노조 조합원 등은 지난 10일 오후 7시께 금속노조 조끼를 입은 채 잠실점 지하 식당가에 들어가려다 보안요원의 제지를 받은 것으로 파악됐다.

현장에서 촬영된 영상이 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 등을 통해 퍼지자 롯데백화점 측의 대처를 비난하는 여론이 일었다.


서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점. 롯데백화점 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
