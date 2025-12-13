본문 바로가기
[속보]광주 대표 도서관 매몰자 전원 수습…4명 사망

우수연기자

입력2025.12.13 12:49

[속보] 광주 대표 도서관 매몰자 전원 수습…4명 사망


우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

