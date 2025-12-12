본문 바로가기
코레일-해양수산개발원, 철도-항만 연구협력 맞손

대전=정일웅기자

입력2025.12.12 13:50

한국철도공사는 12일 한국해양수산개발원과 '철도-항만 복합 물류망 구축'에 관한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.


한국철도공사 제공

한국철도공사 제공

협약에 따라 양 기관은 북극항로를 활용한 운송로 개척 및 활성화, 철도-항만 복합 물류망 구축, 물류 정보 상호공유 및 전문 인력 교류 등에 상호 협력할 방침이다.

특히 항만과 철도를 잇는 복합운송 시스템을 고도화하고 향후 북극항로가 상용화되는 것에 대비해 국제적인 물류 협정 및 정책 방안을 마련하는 한편 부산항~블라디보스톡-TSR 등 운송로 개척을 위한 네트워크 구축에 역량을 집중한다.


정정래 코레일 사장 직무대행은 "협약은 철도 운영기관과 해양수산 정책 연구기관이 협력해 육상-해상에서 시너지를 창출키로 했다는 점에서 의미가 있다"며 "코레일은 해양수산개발원과 유기적 교류 및 협력을 바탕으로 가시적 성과를 창출하기 위해 노력하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
