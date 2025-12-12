부산시, 노후계획도시정비사업 1단계 선도지구 7318호 선정… 전담 지원체계 가동

화명·금곡 12구역 2624호, 해운대1·2 2구역 4694호



10월 공모 접수 이후 평가위원회 검증 거쳐 최종 확정

부산시가 노후계획도시정비사업 1단계 선도지구 7318호를 선정했다. 시는 정비사업을 적극적으로 지원하는 전담 체계도 가동한다.

부산시는 노후계획도시정비 기본계획에 따라 화명·금곡과 해운대 1·2 일대 특별정비예정구역 1단계 선도지구 7318호를 선정했다고 12일 알렸다.

시는 지난 10월 13일부터 17일까지 14개 구역을 대상으로 공모를 진행했고 제출된 신청서를 검토한 뒤 평가위원회 검증을 거쳐 ▲화명·금곡지구 12구역(2624호) ▲해운대1·2지구 2구역(4694호)을 최종 선정했다. 화명·금곡지구 12구역은 코오롱하늘채 1·2차 등 2개 단지, 해운대1·2지구 2구역은 두산1차, LG, 대림1차 등 3개 단지가 포함됐다.

시는 이번 선도지구 선정이 사업의 실질적 출발점이라는 판단에 따라 초기 단계부터 속도를 낼 수 있도록 전담 지원 체계를 바로 운영할 계획이다. 선도지구에는 특별정비계획 수립을 빠르게 시작할 수 있도록 돕고, 전문가 자문위원회 구성을 비롯해 행정 지원을 강화한다. 주민 동의서 징구 등 절차에 드는 비용을 줄일 수 있는 재정 지원 방안도 검토 중이다.

시는 내년 상반기 국토교통부와 협의를 마친 뒤 부산 지역에 '부산미래도시지원센터'를 설치해 사업 안내부터 정비계획 수립까지 원스톱으로 지원할 예정이다.

노후계획도시정비 사업 전반의 체감도를 높이기 위해 절차 간소화와 자문 확대도 추진한다. 시는 정비 물량 예측에 대한 불안을 줄이기 위해 주민 의견 수렴 등 공론화 과정을 거쳐 단계별 계획을 제시하는 방안을 마련 중이다.

사업 초기 혼선을 막기 위한 상시 자문 체계도 두고 추진 절차와 일정 등 핵심 정보를 주민에게 빠르게 안내하는 소통 체계를 구축한다. 제도 개선이 필요한 부분은 국토교통부에 지속적으로 건의해 필요한 변화가 제때 반영되도록 한다는 방침이다.

시는 이달 말 도시계획위원회 심의를 통과한 뒤 '1단계(화명·금곡, 해운대1·2) 노후계획도시정비 기본계획(안)'을 내년 초 국토부 승인 후 확정·고시하고 사업을 본격적으로 추진한다. 2단계(다대, 만덕, 모라, 개금·당감) 기본계획(안)도 동시에 준비해 사업이 중단 없이 이어지도록 관리하고 있다.

배성택 부산시 주택건축국장은 "선도지구 공모에 관심을 보여주신 주민들께 감사드린다"며 "시가 직접 관리·지원해 성과가 빠르게 나올 수 있도록 하고 주민과 소통해 추진 과정에서 불편이 없도록 하겠다"고 말했다.





