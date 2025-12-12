본문 바로가기
정용진 신세계그룹 회장, 美부통령 주최 '성탄절 만찬' 참석

김흥순기자

입력2025.12.12 12:54

미국 정·재계 주요 인사 참석 예정

신세계 그룹은 정용진 회장이 J.D 밴스 미국 부통령이 주최하는 성탄절 만찬에 참석한다고 12일 밝혔다.


정 회장은 워싱턴 현지 시각으로 이날 저녁(현지시간) 밴스 부통령 관저에서 열리는 만찬에 참석하기 위해 출국했다. 이날 만찬에는 밴스 부통령이 설립한 록브리지네트워크 인사를 비롯한 미국 정·재계 주요 인사들이 참석할 예정이다.

정용진 신세계그룹 회장. 신세계그룹 제공

정용진 신세계그룹 회장. 신세계그룹 제공

정 회장은 록브리지네트워크 아시아 총괄 회장을 맡고 있으며, 지난 10월 싱크탱크 형태로 출범한 록브리지네트워크 코리아 이사로도 참여하고 있다.


신세계그룹은 "정 회장이 그동안 쌓아온 글로벌 네트워크를 통해 그룹의 성장, 나아가 한국 경제 발전에 도움이 되는 방향을 계속 고민할 것"이라고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
