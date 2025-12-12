본문 바로가기
유통

SSG닷컴, 새벽배송 혜택 강화…무료배송 기준 2만원으로 낮춰

김흥순기자

입력2025.12.12 10:30

기존 4만원 이상서 기준 완화
19일까지 8일간 적용
서울·경기 권역별 사은 행사도 진행
3개월 이상 미구매 고객에 1만원 할인쿠폰

SSG닷컴은 오는 19일까지 8일간 새벽배송 무료배송 혜택을 강화한다고 12일 밝혔다. 기존 4만원 이상 구매 시 적용되는 무료배송 기준을 2만원으로 대폭 낮춰 고객 접근성을 높인다.


SSG닷컴 새벽배송 혜택 강화. SSG닷컴 제공

SSG닷컴 새벽배송 혜택 강화. SSG닷컴 제공

원본보기 아이콘

행사 기간 새벽배송 상품을 2만원 이상 결제 시 사용 가능한 무료배송 쿠폰이 매일 1장씩 발급된다. 수도권 거주 고객을 대상으로 새벽배송 7만원 이상 구매 시 사은품도 제공한다. 서울·경기 서부 권역에서는 오는 15일부터 28일까지 '풀무원 부추잡채 지짐만두300g'를 증정하며, 서울·경기 동부 권역에서는 12일부터 31일까지 계란 10구를 증정한다.

휴면 고객을 위한 프로모션도 진행한다. 3개월 이상 미구매 고객을 대상으로 새벽·주간배송 상품을 4만원 이상 결제 시 1만원 할인 쿠폰을 지급한다.


한편, '쓱 새벽배송'은 신선·가공식품부터 생활·리빙용품, 화장품, 반려동물용품, 소형가전까지 주문할 수 있다. 주소지에 따라 오후 10~11시까지 주문하면 다음 날 오전 7시까지 배송된다. 수도권, 충청권(대전·세종·청주·천안·아산), 전국 광역시 및 특례시(부산·대구·광주·울산·전북·창원)에서 이용할 수 있다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

