본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

[단독]총리실 민정실장, 민주당 단톡방 참여 정치중립 위반 의혹

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.12.12 10:23

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민원 책임자가 정당방 유지… "관리 부실 넘어 직무유기" 비판

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령과 중앙대 법대 동문으로 알려진 국무총리실 신현성 민정실장이 더불어민주당 당원 카카오톡 단톡방에 참여하고 있는 사실이 드러나, 국가공무원법상 정치적 중립 의무 위반 의혹이 제기됐다.


신 실장은 지난해 6월부터 민주당 충남 보령·서천 지역위원장으로 활동하다 지난 8월 김민석 국무총리를 보좌하는 국무총리실 민정실장(1급)에 임명됐다. 민정실장은 민원·시민사회 관련 대민 업무를 총괄하는 핵심 직위다.

그러나 12일 아시아경제 취재를 종합하면 신 실장은 민정실장에 임명된 후 4개월이 지난 현재까지도 보령 지역 당원 단톡방에서 활동 중인 것으로 확인됐다.


이 단톡방에는 민주당원 130여명이 참여하고 있으며, 지역 정치일정 등이 실시간 공유되는 정당 활동 공간으로 알려졌다.

보령지역 민주당 카카오톡 단톡방 이미지/제보자

보령지역 민주당 카카오톡 단톡방 이미지/제보자

원본보기 아이콘

이 때문에 정당 지역 단톡방에 민정실장이 그대로 남아 있었다는 사실만으로도 공직자의 정치적 중립성과 윤리 기준을 위반한 것이라는 비판이다.


지역 정치권 관계자는 "정치적 중립을 지켜야 할 민정실장의 기본 의무를 스스로 어긴 것"이라며 "총리실이 이를 몰랐다면 관리 부실, 알고도 묵인했다면 직무유기"라고 지적했다.

또 다른 관계자는 "민정실장이 정당 단톡방에 남아 있었다는 것은 단순 실수로 볼 수 없다"며 "공무원도 금지되는 영역을 감찰 책임자가 방치한 것은 공직 기강을 스스로 무너뜨린 행위"라고 비판했다.


또 다른 관계자는 "단톡방에서 실제 활동을 했느냐가 아니라, 정당 조직과 연결된 채로 중립성 훼손 가능성을 열어둔 것 자체가 문제"라며 "민정실장 스스로 공직사회 윤리 기준을 흔든 것"이라고 꼬집었다.


이와 관련 신 실장은 아시아경제와의 통화에서 "지역위원장 시절 참여했던 단톡방일 뿐이며 어떠한 정치적 활동도 한 적이 없다"고 해명했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日 "동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기