[포토] 발언하는 박현주 미래에셋 회장

박현주 미래에셋 회장이 11일 서울 여의도 산업은행에서 열린 '국민성장펀드 전략위원회 회의'에 참석, 모두 발언을 하고 있다.







