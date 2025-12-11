李대통령, '통일교 금품 의혹' 전재수 장관 사의 수용…현직 장관 첫 낙마

대통령실 "사의는 절차에 따라 처리"

李대통령 "여야 관계없이 엄정 수사" 지시 이후 하루만

전재수, 11일 오전 사의 표명

부산시장 선거판 요동…고민 깊어진 민주당

이재명 대통령이 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 의혹에 휩싸인 전재수 해양수산부 장관의 사의를 수용하기로 결정했다. 이 대통령이 통일교와 더불어민주당 간 유착 의혹에 대해 관련 수사를 엄정하게 하라고 지시한 이후 하루 만이다. 이재명 정부 현직 장관이 자리에서 물러난 것은 이번이 처음이다.

통일교 금품 수수 의혹에 연루된 전재수 해양수산부 장관이 11일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 사의를 표명 하고 있다. 2025.12.11 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

대통령실은 11일 공지를 통해 "이재명 대통령은 전재수 해양수산부 장관의 사의를 수용할 예정"이라며 "사의는 절차에 따라 처리된다"고 설명했다. 이재명 대통령은 지난 2일 국무회의에서 "헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하는 재단은 해산시켜야 한다"고 지적한 데 이어 전날에는 통일교와 더불어민주당 간 유착 의혹에 대해 "여야 관계없이, 지위고하와 관계없이 엄정하게 수사하라"라고 지시했다.

전 장관은 이날 오전 인천국제공항에서 취재진과 만나 "장관직을 내려놓고 당당하게 조사와 검증에 응하는 것이 공직자로서 해야 할 처신"이라며 사의를 표명했다. 그는 자신을 둘러싼 의혹에 대해 "황당하고 전혀 근거 없는 논란"이라고 일축하면서도 "해수부가 흔들려서는 안 되고, 이재명 정부에도 부담을 주어서는 안 된다"고 말했다.

그는 "허위 사실에 기반한 의혹이지만 업무에 흔들림이 없도록 제가 자리에서 물러나는 것이 온당한 판단이라고 생각한다"며 거듭 거취 결단 배경을 설명했다. 전 장관은 "의혹은 전혀 사실무근"이라며 "불법적인 금품 수수는 단언컨대 없었다"고 강조했다. 이어 "향후 수사 절차든, 또는 여러 자료를 종합한 설명이든 국민 앞에서 진실을 밝힐 것"이라고 했다.

김건희 특별검사팀은 통일교 측 고위 인사였던 윤영호 전 세계본부장으로부터 "2018~2020년 즈음 전재수 의원에게 현금 약 4000만원과 고가 시계 2점을 전달했다"는 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 윤 전 본부장은 "통일교가 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당 의원들에게도 지원을 제공했다"는 취지의 진술도 한 것으로 전해졌다.

이에 해수부 부산 이전에 따른 부산시장 탈환을 꾀했던 민주당은 고민이 깊어지고 있다. 부산시장 후보군으로 거론되는 인사 가운데 3선을 노리는 박형준 부산시장과 접전을 벌일 수 있는 인사인 전 장관의 출마가 불투명해진 상황이기 때문이다. 더욱이 정책 추진 이력과 인지도에서 전 장관과 같은 무게감 있는 후보도 마땅치 않다.

전 장관이 통일교 유착 의혹을 어떻게 풀어나갈지가 관건이 될 전망이다. 의혹이 빠르게 정리될 경우, 책임을 진 정치인으로서의 이미지가 정치적 자산이 될 수도 있다. 박수현 민주당 수석대변인은 이날 MBC 라디오와의 인터뷰에서 사회자가 '부산시장 선거판에 영향을 끼칠 수 있다'는 질문에 "'이것(전 장관 의혹)은 무고다', '사실이 아니다'는 것이 밝혀지면 오히려 전 장관은 더 큰 정치인으로 성장할 수 있는 기회가 되지 않을까 생각한다"고 강조했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>