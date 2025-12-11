본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

지난해 운수업 매출 254조 '역대 최대' 기록

세종=이은주기자

입력2025.12.11 12:00

시계아이콘00분 32초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2024년 운수업 조사 결과

지난해 운수업 매출은 254조원으로 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다. 외항 화물 물동량과 해외여행 수요가 늘면서다.

지난해 운수업 매출 254조 '역대 최대' 기록
AD
원본보기 아이콘

국가데이터처가 11일 발표한 '2024년 운수업 조사 결과'에 따르면, 지난해 운수업 매출은 254조7000억원으로 전년보다 12.4% 증가했다. 관련 통계 비교가 가능한 2000년 이후 기준으로 역대 최대 규모다, 업종별로는 육상운송업(10.0%), 수상운송업(17.7%), 항공운송업(13.5%), 창고·운송서비스업(11.5%) 모두 증가했다. 해상 운임 상승과 물동량 증가로 외항 화물운송업 실적이 개선된 데다, 해외여행 수요가 늘어난 점이 영향을 미쳤기 때문이다.


종사자 수는 전년보다 11.4% 증가한 153만6000명으로, 역대 가장 많았다. 증가율 역시 2001년(12.7%) 이후 최대다. 택배·배달 등 퀵서비스 중심의 소규모 화물운송 증가가 주요 요인으로 꼽힌다.

반면 기업체 수는 61만개로 0.4% 줄었다. 도로 화물 운송과 관련된 일반화물자동차 운송업체 감소가 영향을 준 것으로 보인다. 운수업 영업비용은 222조8000억원으로 10.7% 늘었다. 수상·항공운송업 등 매출이 많이 증가한 업종을 중심으로 비용이 늘어난 것으로 나타났다. 한편 지난해 물류산업 기업체 수는 43만3000개, 종사자 수는 98만9000명이었다. 전년 대비 기업체 수는 0.8% 감소했으나, 종사자 수는 16.2% 증가했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

정동영 "윤영호, 야인시절 한 번 만나…금품수수 의혹은 낭설"

새로운 이슈 보기