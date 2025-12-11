[포토] 우원식 의장, 개혁진보 4당 정치개혁 연석회의 면담

우원식 국회의장이 11일 국회 의장실에서 열린 '개혁진보4당 정치개혁 연석회의 면담'에서 야4당 대표들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 용해인 기본소득당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 우원식 의장, 김재연 진보당 상임대표, 한창민 사회민주당 대표.







