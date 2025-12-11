양양군, '겨울 별미 총집합' 양양 물치항 도루묵 축제 12~14일 열려

맛·볼거리·체험 가득한 겨울 항만 축제

제15회 양양 물치항 도루묵 축제가 오는 12일부터 14일까지 3일간 양양 물치항 일원에서 열린다.

도루묵축제 홍보 현수막. 양양군 제공

물치리 어촌계는 지난 2009년부터 동해안 겨울철 대표 어종인 도루묵의 우수한 맛을 널리 알리고, 물치항을 관광 어항으로 발전시키기 위해 매년 축제를 개최하고 있다.

올해로 15회를 맞는 이번 행사에서도 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

행사 기간 동안 즉석 노래자랑, 축하 공연, 도루묵 맨손따기 체험 행사 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 진행되며, 도루묵구이·도루묵조림·도루묵찌개 등 겨울 별미 도루묵 요리를 맛볼 수 있는 식도락 행사도 함께 마련된다.

물치항 어촌계 관계자는 "도루묵 축제에서는 다양한 도루묵 요리와 함께 공연 및 체험 프로그램을 즐기며 추운 겨울도 따뜻하게 보낼 수 있을 것"이라며 "많은 분이 방문하셔서 신선한 도루묵의 맛과 함께 양양 겨울 바다만의 정취를 느껴보시길 바란다"고 전했다.





양양=이종구 기자



