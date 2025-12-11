[인사]농협금융지주

본문 바로가기
◆농협금융지주


<부장>

▶ESG상생금융부장 이효섭

▶글로벌전략부장 이철신

▶자산운용전략부장 류지민

▶디지털전략부장 채민석

◆농협은행


<부장>

▶준법감시부장 이병진

▶종합기획부장 연성흠

▶소비자보호부장 주성숙

▶AX전략부장 배태권

▶데이터솔루션부장 조현상

▶테크기획부장 장마리

▶테크시스템부장 고경식

▶금융솔루션부장 이강수

▶플랫폼솔루션부장 김성은

▶기업플랫폼부장 김연순

▶NH멤버스사업부장 이승훈

▶고객정보보호부장 원종윤

▶개인고객부장 강정미

▶WM사업부장 유상현

▶기업성장지원부장 황의경

▶대기업고객부장 안성철

▶외환사업부장 양승식

▶IB사업부장 서영근

▶프로젝트금융부장 이승훈

▶글로벌사업부장 배훈식

▶여신기획부장 박진균

▶여신심사부장 이승엽

▶기업개선부장 정낙현

▶리스크총괄부장 임진흥

▶신용리스크관리부장 채병준

▶투자상품부장 정도영

▶연금사업부장 조윤환

▶자금부장 최연희

▶금융결제부장 이성진

▶경영지원부장 이창훈

▶인사부장 황진하

▶카드경영기획부장 이재훈

▶카드디지털사업부장 정영선

▶카드고객사업부장 류종필

▶ESG기획단장 김정식

▶카드솔루션단장 원정아

▶투자금융솔루션단장 이규봉

▶고객행복센터장 김우표

▶기술금융단장 전진혁

▶농식품성장투자단장 배종찬

▶리스크검증단장 김삼형

▶서울본부 박광원, 오승철


◆농협생명

<부장>

▶금융소비자보호총괄책임자 정현범

▶경영지원부장 이성환

▶IT지원부장 손남태

▶마케팅전략부장 방수호

▶고객지원부장 고금숙

▶디지털사업부장 김영탁

▶농축협사업부장 박장순

▶FC · DM사업단장 김갑태

▶투자전략부장 강영욱


◆농협손해보험


<부장>

▶자산운용부장 이시용

▶정책보험부장 김승겸

▶법인영업부장 윤진봉

▶마케팅지원부장 김영섭

▶장기보험부장 임광식

▶전략채널사업부장 조근철





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
