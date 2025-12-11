[인사]농협금융지주

◆농협금융지주
<부장>
▶ESG상생금융부장 이효섭
▶글로벌전략부장 이철신
▶자산운용전략부장 류지민
▶디지털전략부장 채민석
◆농협은행
<부장>
▶준법감시부장 이병진
▶종합기획부장 연성흠
▶소비자보호부장 주성숙
▶AX전략부장 배태권
▶데이터솔루션부장 조현상
▶테크기획부장 장마리
▶테크시스템부장 고경식
▶금융솔루션부장 이강수
▶플랫폼솔루션부장 김성은
▶기업플랫폼부장 김연순
▶NH멤버스사업부장 이승훈
▶고객정보보호부장 원종윤
▶개인고객부장 강정미
▶WM사업부장 유상현
▶기업성장지원부장 황의경
▶대기업고객부장 안성철
▶외환사업부장 양승식
▶IB사업부장 서영근
▶프로젝트금융부장 이승훈
▶글로벌사업부장 배훈식
▶여신기획부장 박진균
▶여신심사부장 이승엽
▶기업개선부장 정낙현
▶리스크총괄부장 임진흥
▶신용리스크관리부장 채병준
▶투자상품부장 정도영
▶연금사업부장 조윤환
▶자금부장 최연희
▶금융결제부장 이성진
▶경영지원부장 이창훈
▶인사부장 황진하
▶카드경영기획부장 이재훈
▶카드디지털사업부장 정영선
▶카드고객사업부장 류종필
▶ESG기획단장 김정식
▶카드솔루션단장 원정아
▶투자금융솔루션단장 이규봉
▶고객행복센터장 김우표
▶기술금융단장 전진혁
▶농식품성장투자단장 배종찬
▶리스크검증단장 김삼형
▶서울본부 박광원, 오승철
◆농협생명
<부장>
▶금융소비자보호총괄책임자 정현범
▶경영지원부장 이성환
▶IT지원부장 손남태
▶마케팅전략부장 방수호
▶고객지원부장 고금숙
▶디지털사업부장 김영탁
▶농축협사업부장 박장순
▶FC · DM사업단장 김갑태
▶투자전략부장 강영욱
◆농협손해보험
<부장>
▶자산운용부장 이시용
▶정책보험부장 김승겸
▶법인영업부장 윤진봉
▶마케팅지원부장 김영섭
▶장기보험부장 임광식
▶전략채널사업부장 조근철
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
