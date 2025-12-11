산타 분장한 악마였네…교사 출신 60대 범죄 행각에 美 발칵

산타 역할로 최근 몇 년간 아이들과 교류

美 곳곳서 반복되는 '산타 범죄' 사례

미국서 은퇴한 초등학교 교사이자 부업으로 산타클로스 분장을 해온 60대 남성이 아동 성 착취물 소지·유포 혐의로 경찰에 체포됐다. 11일 연합뉴스TV는 뉴욕포스트와 NJ 닷컴 등 현지 매체를 인용해 뉴저지주 해밀턴 타운십에 거주하는 마크 파울리노(64)가 아동 성 착취물 소지 소지·유포 혐의로 경찰에 체포됐다고 보도했다. 파울리노는 침실에 있는 아이를 몰래 촬영하고 그 영상을 다른 사람에게 이메일로 보낸 혐의 등을 받고 있다.

산타 복장을 한 마크 파울리노. 뉴욕포스트 AD 원본보기 아이콘

2021년까지 초등학교서 교사로 일하다 은퇴한 파울리노는 '산타 마크'라는 웹사이트를 개설해, 산타 분장을 하고 각종 행사에 참여하며 아이들과 만나왔다. 홈페이지에는 파울리노가 산타로 분장을 하고 찍은 사진과 함께 자신을 북극에서 온 산타 마크라고 소개한 안내문이 게재돼 있다.

그는 산타 분장을 하고 사진을 찍거나 행사에 참여할 수 있으며, 화상 회의 플랫폼인 줌(Zoom)을 이용해 아이들과 영상 통화를 할 수 있다고 안내했다. 산타클로스 분장을 하고 그는 아이들에게 선물을 주고 함께 노래하고 크리스마스 이야기를 들려주는 등의 활동을 이어왔다. 20년 넘게 결혼 생활을 이어온 파울리노의 아내 역시 교사이며, 슬하에 두 아이를 두고 있다. 경찰은 체포 전 그의 집에서 여러 증거물을 압수했다. 매체가 입수한 형사 고소장에 따르면 파울리노는 아동 성적 학대 자료 소지 및 배포, 아동 복지 위협, 유기, 학대 및 방치 혐의와 4급 아동 학대 혐의로 기소했다.

2021년까지 초등학교서 교사로 일하다 은퇴한 파울리노는 '산타 마크'라는 웹사이트를 개설해, 산타 분장을 하고 각종 행사에 참여하며 아이들과 만나왔다. 뉴욕포스트 원본보기 아이콘

한편, 산타 복장을 한 이들의 범죄가 알려진 건 이번이 처음은 아니다. 지난 2024년 미국 노스캐롤라이나주에서 오랫동안 지역 주민 산타클로스 활동을 해온 남성이 아동 학대 혐의로 체포된 바 있다. 2019년에도 뉴욕주에서 구세군 산타 복장을 한 남성이 성매매 혐의로 체포되기도 했다.

이 가운데, 지난 11월 중순 뉴욕에서 산타 복장을 한 채 유대인 아동에게 독극물을 바른 사탕을 나눠주는 테러를 계획한 네오나치 극단주의자가 체포되기도 했다. 조지아 국적을 가진 이 남성은 산타복을 입은 채 리신(ricin·천연 독소의 한 종류)이 묻은 사탕을 유대인 어린이들에게 나눠주는 대량 살상 공격을 모의한 혐의로 체포됐다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>