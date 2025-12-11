개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주

韓·美 증시 평균 수익률 동반 하락

조정장 국면서 저가 매수 유입

레버리지·인버스 활용 확대

올해 11월 미국과 한국 증시 모두 평균 수익률이 전월 대비 큰 폭으로 하락한 가운데 조정을 기회로 삼는 투자 흐름은 오히려 강화된 것으로 나타났다.

11일 카카오페이증권은 지난달 자사 플랫폼을 통해 해외 및 국내 주식을 거래한 사용자의 수익률과 구매 금액 상위 종목을 집계해 이 같이 발표했다.

미국 시장, 엔비디아·테슬라 조정에도 '저가 매수' 지속

카카오페이증권에 따르면 지난달 미국 주식 전체 평균 수익률은 3.6%로 전월(11.1%) 대비 많이 감소했다.

인공지능(AI)·반도체 약세가 수익률을 끌어내렸다. 엔비디아(-13%)는 구글의 AI 칩 '텐서처리장치(TPU)' 개발 이슈 영향으로 하락했지만, 주가가 내리자 저가 매수세가 유입돼 구매 1위에 올랐다. 테슬라(-6%) 역시 수익률이 둔화했으나 내년 저가 모델 출시와 로보택시 기대감에 구매 2위를 기록했다.

일부 종목은 개별 호재에 힘입어 강세를 보였다. 알파벳(+14%)은 '제미나이 3.0' 공개와 AI 인프라 투자 확대 소식에 주가가 상승하며 신규로 순위권에 진입했다. 이밖에 MSP 리커버리(+59%), 누비 홀딩(+14%) 등 테마주도 구매 상위권에 이름을 올렸다.

3개월 연속 월간 수익률 상위 10% 안에 든 '주식 고수'들의 평균 수익률은 55.5%로 전월(78.6%) 대비 낮아졌지만, 일반 사용자를 크게 웃돌았다.

이들은 레버리지와 인버스 상장지수펀드(ETF)를 동시에 활용하는 전략을 구사했다. SOXL(-14%)·NVDL(-25%) 등 레버리지 ETF와 TSLQ(+6%)·NVDQ(+26%) 같은 인버스 ETF가 동시에 구매 상위권을 차지했다. 10월의 '강한 상승 베팅' 분위기와 달리, 11월 주식 고수는 롱·숏을 오가며 시장 변동성에 대응한 것이 가장 큰 변화다.

한국 시장, 반도체 주춤…바이오 새 주도 테마로 부상

국내 증시 역시 조정 국면을 피해 가지 못했다. 11월 한국 주식의 전체 평균 수익률은 5.4%로 전월(9.2%) 대비 절반 수준으로 떨어졌다.

반도체 중심의 10월 랠리가 주춤하면서 테마별 온도 차가 뚜렷했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 587,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 587,000 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승증시 기대감 내년에도 유효? 미리 담아둘 종목 찾았다면 전 종목 시세 보기 close (-5%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 108,000 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼성전자, 4분기 반도체 이익 5배 급증…목표가 16만원"코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-7%) 등 대형 반도체주 수익률은 부진했지만, 각각 구매 1·2위로 매수 움직임은 이어졌다. 조선·산업재 대표주인 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 112,500 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 같은 기회를 더 크게? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 부담 없이고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (-22%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 76,800 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close (-14%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 116,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 116,800 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 안정적 이익 기반 배당주에 주목할 때...투자금 넉넉하게 준비하려면 전 종목 시세 보기 close (-4%)도 하락했으나 매수세는 유지됐다.

반면, 신성장 테마에서는 성과가 갈렸다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 203,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 203,000 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (+89%)는 글로벌 제약사 '일라이 릴리'와의 기술이전 계약으로 급등했다. 이어 노타 노타 486990 | 코스닥 증권정보 현재가 45,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,200 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 코스닥 1100 간다? 정책·바이오 모멘텀에 투자자 관심 집중추가 투자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로美 인공지능 관련주 강세에 'AI 최적화 기술' 노타 급등[특징주] 전 종목 시세 보기 close (+43%)는 온디바이스 AI 협력 기대로 순위권에 진입했다. 네이버(-9%)는 두나무 인수 소식에도 불구하고 주가가 약세를 보였지만 구매 관심은 높았다.

국내 '주식 고수'들의 평균 수익률은 45.3%로 전월(42.2%) 대비 오히려 개선됐다. 이들은 반도체 비중은 유지하면서도 바이오 종목을 선제적으로 담는 전략을 구사했다. 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 87,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 87,300 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등기회가 왔다면 제대로 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 금리로'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (+36%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 280,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 280,500 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close (+26%) 등 비만·대사질환 관련주는 임상 결과 기대감 속에 매수세가 몰렸다. 특히 YTN YTN 040300 | 코스닥 증권정보 현재가 4,085 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,085 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]뉴스소비 증가에 YTN 급등↑‥비상계엄 선포-해제 등YTN, 최대주주 유진이엔티로 변경[단독]유경선 유진그룹 회장, "스트롱 YTN 만들 것" 전 종목 시세 보기 close (+53%)은 정부의 매각 재추진 이슈가 부각되며 단기 모멘텀 종목으로 관심을 모았다.

카카오페이증권은 "11월 시장을 '조정 속 기회 탐색기'로 평가하며, 기술주 조정 국면에서도 개인 투자자들은 저가 매수를 이어갔고, '주식 고수'들은 레버리지·인버스를 병행하며 변동성 대응을 강화했다"고 설명했다.

카카오페이증권 사용자들의 11월 투자 동향에 대한 자세한 내용은 카카오페이 앱 하단 메뉴 '증권' 내 '더보기' 탭에서 제공되는 '무지 쓸모있는 투자 소식'을 통해 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



