개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주

韓·美 증시 평균 수익률 동반 하락
조정장 국면서 저가 매수 유입
레버리지·인버스 활용 확대
올해 11월 미국과 한국 증시 모두 평균 수익률이 전월 대비 큰 폭으로 하락한 가운데 조정을 기회로 삼는 투자 흐름은 오히려 강화된 것으로 나타났다.
11일 카카오페이증권은 지난달 자사 플랫폼을 통해 해외 및 국내 주식을 거래한 사용자의 수익률과 구매 금액 상위 종목을 집계해 이 같이 발표했다.
미국 시장, 엔비디아·테슬라 조정에도 '저가 매수' 지속
카카오페이증권에 따르면 지난달 미국 주식 전체 평균 수익률은 3.6%로 전월(11.1%) 대비 많이 감소했다.
인공지능(AI)·반도체 약세가 수익률을 끌어내렸다. 엔비디아(-13%)는 구글의 AI 칩 '텐서처리장치(TPU)' 개발 이슈 영향으로 하락했지만, 주가가 내리자 저가 매수세가 유입돼 구매 1위에 올랐다. 테슬라(-6%) 역시 수익률이 둔화했으나 내년 저가 모델 출시와 로보택시 기대감에 구매 2위를 기록했다.
일부 종목은 개별 호재에 힘입어 강세를 보였다. 알파벳(+14%)은 '제미나이 3.0' 공개와 AI 인프라 투자 확대 소식에 주가가 상승하며 신규로 순위권에 진입했다. 이밖에 MSP 리커버리(+59%), 누비 홀딩(+14%) 등 테마주도 구매 상위권에 이름을 올렸다.
3개월 연속 월간 수익률 상위 10% 안에 든 '주식 고수'들의 평균 수익률은 55.5%로 전월(78.6%) 대비 낮아졌지만, 일반 사용자를 크게 웃돌았다.
이들은 레버리지와 인버스 상장지수펀드(ETF)를 동시에 활용하는 전략을 구사했다. SOXL(-14%)·NVDL(-25%) 등 레버리지 ETF와 TSLQ(+6%)·NVDQ(+26%) 같은 인버스 ETF가 동시에 구매 상위권을 차지했다. 10월의 '강한 상승 베팅' 분위기와 달리, 11월 주식 고수는 롱·숏을 오가며 시장 변동성에 대응한 것이 가장 큰 변화다.
한국 시장, 반도체 주춤…바이오 새 주도 테마로 부상
국내 증시 역시 조정 국면을 피해 가지 못했다. 11월 한국 주식의 전체 평균 수익률은 5.4%로 전월(9.2%) 대비 절반 수준으로 떨어졌다.
반도체 중심의 10월 랠리가 주춤하면서 테마별 온도 차가 뚜렷했다. SK하이닉스 (-5%), 삼성전자 (-7%) 등 대형 반도체주 수익률은 부진했지만, 각각 구매 1·2위로 매수 움직임은 이어졌다. 조선·산업재 대표주인 한화오션 (-22%), 두산에너빌리티 (-14%), 에코프로 (-4%)도 하락했으나 매수세는 유지됐다.
반면, 신성장 테마에서는 성과가 갈렸다. 에이비엘바이오 (+89%)는 글로벌 제약사 '일라이 릴리'와의 기술이전 계약으로 급등했다. 이어 노타 (+43%)는 온디바이스 AI 협력 기대로 순위권에 진입했다. 네이버(-9%)는 두나무 인수 소식에도 불구하고 주가가 약세를 보였지만 구매 관심은 높았다.
국내 '주식 고수'들의 평균 수익률은 45.3%로 전월(42.2%) 대비 오히려 개선됐다. 이들은 반도체 비중은 유지하면서도 바이오 종목을 선제적으로 담는 전략을 구사했다. 디앤디파마텍 (+36%), 펩트론 (+26%) 등 비만·대사질환 관련주는 임상 결과 기대감 속에 매수세가 몰렸다. 특히 YTN (+53%)은 정부의 매각 재추진 이슈가 부각되며 단기 모멘텀 종목으로 관심을 모았다.
카카오페이증권은 "11월 시장을 '조정 속 기회 탐색기'로 평가하며, 기술주 조정 국면에서도 개인 투자자들은 저가 매수를 이어갔고, '주식 고수'들은 레버리지·인버스를 병행하며 변동성 대응을 강화했다"고 설명했다.
카카오페이증권 사용자들의 11월 투자 동향에 대한 자세한 내용은 카카오페이 앱 하단 메뉴 '증권' 내 '더보기' 탭에서 제공되는 '무지 쓸모있는 투자 소식'을 통해 확인할 수 있다.
