CGV, 열여덟 지점에 리클라이너 상영관 도입

이종길기자

입력2025.12.11 08:42

상영관 일흔 곳에 적용…센텀시티·평택은 리뉴얼

리클라이너 좌석으로 교체한 상영관 내부 모습

리클라이너 좌석으로 교체한 상영관 내부 모습

CGV는 올해 전국 열여덟 지점 상영관 일흔 곳에 리클라이너 좌석을 도입했다고 11일 밝혔다. 강릉을 비롯해 창원더시티·대구죽전·제주노형·대구한일·대구스타디움·인천·고양백석·광주첨단·동래 등이다.


용산아이파크몰·영등포타임스퀘어·왕십리·홍대 등 스크린X 거점 네 곳에도 리클라이너 좌석을 들였다. 센텀시티와 평택 역시 리클라이너 좌석 도입과 함께 극장 환경 전반을 손봤다. 더불어 F&B 식음 공간을 넓히고, 로비를 비롯해 매점, 키오스크 등 편의 시설을 재정비했다.

올해 문을 연 고덕강일과 파주운정 또한 프리미엄 인프라를 갖췄다. 지난 4월 오픈한 고덕강일은 상영관 여덟 곳 중 다섯 곳에 리클라이너 좌석이 적용됐고, 스크린X·4DX 등 특별관이 함께 도입됐다. 지난 5일 개관한 파주운정은 전 상영관이 리클라이너관으로 구성됐다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

