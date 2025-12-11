본문 바로가기
마포구 공덕1구역, 인접 필지 편입·기반시설 변경으로 사업 탄력[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.12.11 10:00

마포구 공덕1구역 주택재건축정비사업 위치도. 서울시

마포구 공덕1구역 주택재건축정비사업 위치도. 서울시

1100가구 규모 아파트를 건립하는 서울 마포구 공덕1구역 재건축 사업이 속도를 낸다. 인접 필지를 편입하고 공원 및 동주민센터 신설 등 기반시설 일부가 변경된다.


서울시는 제18차 도시계획위원회를 개최해 마포구 공덕동 105-84번지 일대 공덕1구역 주택재건축정비사업 정비구역 및 정비계획 변경(안)을 수정가결했다고 11일 밝혔다.

2011년 구역 지정된 공덕1구역은 2020년 도시계획위원회 심의를 반영, 인접 필지 일부를 편입하고 공원 및 동주민센터 신설 등 기반시설 일부가 변경돼 구역 면적이 416㎡ 증가한다. 시는 이번 결정으로 인해 공덕1구역 주택재건축 정비사업이 원활히 추진돼 2027년 준공을 앞두고 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.


공덕1구역에는 1101가구 규모의 아파트가 건립된다. 소형주택(행복주택)은 64가구가 포함된다. 정비계획에 단독주택재건축 세입자 대책이 반영되면서 용적률 인센티브를 5.87% 받아 용적률이 249.99%로 확대됐다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
