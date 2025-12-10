루브르 이어 베르사유궁도 非유럽 방문객 입장료 인상

32유로에서 35유로로 9.4% 인상

프랑스의 대표적인 관광명소 중 한 곳인 베르사유궁전이 루브르 박물관에 이어 내년 초부터 비(非)유럽 관광객의 입장료를 인상한다.

베르사유궁의 거울의 방. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

10일(현지시간) AFP 등 주요 외신에 따르면 베르사유궁은 내년 1월14일부터 유럽경제지역(EEA) 외 방문객의 궁전 일대 입장료(정원 유료 시)를 3유로 인상해 35유로(5만9000원)로 조정한다. 현재 32유로(5만4000원)에서 9.4% 인상한 수준이다. 이를 통해 베르사유궁은 연간 930만 유로(159억원)의 추가 수익을 창출할 것으로 예상된다.

지난해 베르사유궁엔 총 840만명이 다녀갔으며 이 중 83%가 외국인 방문객이었다. 미국인이 연간 방문객의 15%를 차지해 중국(6%), 이탈리아(6%)를 제치고 외국인 방문객 중 비중이 가장 크다.

베르사유궁이 비유럽인에게 입장료를 인상하기로 한 건 문화부의 차별적 요금 정책 때문이다. 라시다 다티 문화 장관은 올 1월 르피가로와 인터뷰에서 "이 문제에 대한 내 입장은 매우 분명하다. 비유럽 방문객이 입장료를 더 많이 내고 이 추가 금액이 국가 유산 복원 자금으로 사용되길 바란다"고 밝혔다. 다티 장관은 요금 정책의 '진정한 전환'을 주장하면서 "프랑스인만 모든 비용을 부담할 의무는 없다"고 덧붙였다.

이 정책에 따라 루브르 박물관 역시 내년부터 유럽 출신이 아닌 관광객 입장료를 현재 22유로(3만7000원)에서 32유로(5만4000원)로 45% 올린다. 루브르 박물관은 입장료 인상으로 연간 수백만 유로 규모의 추가 수입을 얻을 것으로 내다봤다.

파리의 오페라 가르니에, 생트샤펠, 루아르 고성 지대의 샹보르성 등도 방문객 출신지에 따른 차등 요금제를 도입할 예정이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>