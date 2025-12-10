본문 바로가기
사회
"출근시간 운행률 100%"…서울시, 지하철 파업 대비 비상대책 가동

배경환기자

입력2025.12.10 16:17

대체수단 추가 투입해 수송력 확대 계획
출퇴근 버스 확대·지하철 평일 수준 유지
9호선부터 파업 예고… "100% 운행 가능"

서울시가 서울교통공사 노조와 철도노조(코레일)의 파업 예고에 따라 11일부터 비상수송대책본부를 가동하고 시내버스·지하철 등 대체 수송을 강화한다.


10일 서울시는 비상수송대책본부를 중심으로 파업 및 교통상황을 종합적으로 고려해 교통공사·코레일·버스업계·자치구 등과 24시간 비상 연락체계를 구축하고 단계별 대응을 시행한다고 밝혔다.

서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사의 노동조합은 '준법운행'에 들어갔다. 준법운행이 이뤄지고 있는 한 열차에 전국철도지하철노동조합협의회가 붙인 교통공공성 포스터가 붙어 있다. 연합뉴스

서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사의 노동조합은 '준법운행'에 들어갔다. 준법운행이 이뤄지고 있는 한 열차에 전국철도지하철노동조합협의회가 붙인 교통공공성 포스터가 붙어 있다. 연합뉴스

우선 시내버스 등 대체 수단을 추가 투입해 수송력 확대에 나선다. 시내버스는 344개 일반노선의 출·퇴근 집중 배차 시간대를 평소보다 1시간씩 연장한다. 시는 출·퇴근 시간 동안 약 2538회 증회한 효과가 있을 것으로 보고 있다. 출·퇴근 시간대 이동 지원이 이뤄질 수 있도록 다람쥐버스 및 동행버스 운행 시간도 1시간 추가 연장 운행해 대체교통편 마련에 집중한다.

지하철의 경우 12일 교통공사 노조 파업 당일부터 운행 환경을 평상시와 가깝게 유지할 수 있도록 출근 시간대(07~09시)에는 1~8호선 전체 100% 정상 운행한다. 퇴근 시간대(18~20시)에는 2호선, 5~8호선은 100% 정상 운행하며 총 운행률 88% 수준을 유지할 계획이다.


9호선은 평시와 동일하게 정상 운행한다. 9호선 2·3단계 노조가 11일 파업을 예고했으나 정상 운행을 위한 최소인력을 모두 확보해 평상시와 동일하게 모든 시간대에 100% 운행이 가능하다는 입장이다.


철도노조와 교통공사 노조 파업이 동시에 진행될 경우, 수송력을 확보할 수 있도록 추가 차량 투입도 추진한다. 동시 파업은 교통공사 노조 파업 시작일인 12일로 예상된다.

시내버스는 현재 미운행 중인 시내버스 예비·단축차량을 161개 노선에 모두 투입해 평소보다 총 1422회 증회 운행할 계획이다. 지하철은 퇴근 시간대 2·3·4호선에 비상열차 5편성을 대기시키고 필요시 즉각 투입해 열차·역사 혼잡도를 완화할 계획이다.


서울시는 철도노조와 교통공사 노조가 동시에 파업하더라도 출근 시간대 운행률은 90% 이상, 퇴근 시간대 운행률은 80% 이상으로 유지되며 비상대기열차를 추가 투입할 경우 퇴근 시간대 운행률은 더 높아질 것으로 보고 있다.


서울시는 지하철이 필수 공익사업장으로 지정돼 있는 만큼 운행률 유지뿐만 아니라 혼잡·안전 관리 인력 배치 등 지하철 안전 관리에도 만전을 다할 계획이다. 이를 위해 파업 미참여자 및 협력업체 직원 등 평시 대비 80% 수준인 약 1만3000여 명의 인력을 확보해 지하철 수송기능을 유지하고, 주요 혼잡역사 31개역에 서울시 직원 124명을 역무지원 근무인력으로 배치하는 등 현장 안전 관리에 집중할 계획이다.


이밖에 파업이 8일 이상 계속될 경우에도 출근 시간대 운행률 90% 이상, 퇴근 시간대 운행률 80% 이상으로 유지할 수 있다는 입장이다. 여장권 서울시 교통실장은 "지하철을 이용하는 시민들의 불편을 최소화하기 위해 파업 사전부터 모든 수송력을 동원하는 등 총력을 기울이고 있다"며 "시민을 우선적으로 생각해 노사 간 합의가 조속하게 이뤄지길 바라며 지하철 운행 정상화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

