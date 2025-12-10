'K반도체 육성' 李대통령 "국내 반도체 생태계 강화…균형 발전에 기업 기여해야"

"세제·규제 등 획기적인 방안 도입 계획"

"다양한 주체가 혜택 누리는 구조 만들어야"

이재명 대통령이 10일 반도체 산업은 우리 산업·경제 도약의 핵심이라며 소재·부품·장비(소부장)까지 아우르는 국내 반도체 생태계 강화와 지역 균형발전을 강조했다. 이 대통령은 "전체 파이를 키우는 것과 함께 다양한 주체가 혜택을 누리는 구조를 만들어야 한다"며 '넓고 깊은 성장'을 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 열린 'K-반도체 비전과 육성전략 보고회'에서 "최근 갑자기 인공지능(AI) 시대가 도래하면서 정신없을 정도로 세상이 바뀌는 것 같다"며 "대한민국도 잠깐의 혼란을 벗어나 새롭게 도약해야 하는데, 산업경제 발전이 그 핵심이고 그중에서도 반도체 분야가 우리가 매우 경쟁력을 가지는 전망 있는 영역"이라고 말했다.

이 대통령은 특히 성장의 방식과 관련해 "전체 파이가 커지는 것도 매우 중요하다. 두 번째로는 그 파이가 좀 다양하게, 많은 사람이 혜택을 누릴 수 있게 되면 좋겠다는 생각을 한다"고 했다. 이어 "우물을 팔 때 좁게, 작게 파면 빨리 팔 수는 있지만 더 깊게 파기가 아마 어려울 것"이라며 "좀 넓게 파서 시간이 걸리더라도 더 깊게 팔 수 있는 길, 그런 길을 갔으면 좋겠다는 게 정책 최고책임자로서 제 소망"이라고 말했다.

반도체 공급망과 관련해서는 소부장 등 전후방 산업을 포함한 생태계 강화를 과제로 제시했다. 이 대통령은 "국내 산업 생태계라고 하는 게 제대로 구축되면 좋겠다는 생각을 한다"며 "지금 주로 논의되는 소위 소부장, 소재·부품·장비 분야는 해외 의존도가 매우 높다는 얘기들도 있다. 그런 분야에 대한 관심도 함께 가져주시면 좋겠다"고 말했다. 그러면서 "생태계가 튼튼해야 지속적으로, 길게 봤을 때 성장·발전 가능하지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

지역 균형발전과의 연계도 강조했다. 이 대통령은 "균형발전에 기업들이 좀 기여를 해주면 좋겠다는 생각이 든다"며 "기업이라는 게 자본 논리가 작동하기 때문에 선의만으로는 한계가 있다"고 전제한 뒤 "우리 기업인들이 선의가 아니라 기업 입장에서 유용한 길이 될 수 있도록 세제라든지 규제, 인프라 구축, 인력 공급을 위한 정주 여건 확보 같은 점들을 체계적으로 준비하고 있다"고 설명했다.

이어 "균형발전을 위해 재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈길을 돌려 그 지역에서 새로운 산업 생태계를 구축하는 데 관심을 가져달라"라고 요청하며 "정부 정책은 아주 획기적인 방안을 도입하려고 한다"고 말했다.

이날 보고회에는 전영현 삼성전자 부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 반도체 설비·소재·팹리스 및 AI 반도체 기업 대표, 학계·연구계 전문가 등 민간 인사들이 대거 참석했다. 정부 측에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 최교진 교육부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 주병기 공정거래위원장, 이억원 금융위원장, 임문영 국가AI위원회 부위원장 등이 자리했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>