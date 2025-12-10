본문 바로가기
이지스 인수전 흥국 측 비판에 힐하우스 "주관사 규정 준수했을 뿐"

2025.12.10

힐하우스, '프로그레시브딜' 사전 합의는 함구
장기적 운영 입장만 밝혀
흥국생명 법적 대응 불사
"中자본과 주관사 합작품 비판

이지스자산운용 인수 우선협상대상자로 선정된 중국계 사모펀드(PEF) 운용사 힐하우스인베스트먼트가 흥국생명의 비판에 대해 입을 열었다. 하지만 가장 큰 쟁점인 입찰 방식에 대해서는 함구했다.


10일 힐하우스는 입장문을 내고 "모든 절차에 매각주관사의 기준과 규정을 철저히 준수했다"며 "단기적인 수익보다는 지속 가능한 성장을 중시하는 투자자로서 장기적 관점에서 이지스자산운용이 성장할 수 있도록 꾸준히 지원하겠다"고 밝혔다.

또한 "이지스의 전문성과 시장 통찰에 힐하우스의 글로벌 네트워크와 노하우가 더해지면 더 크고 역동적인 사업 기회를 창출할 수 있을 것"이라고 강조했다. 흥국생명이 비판한 '프로그레시브딜' 방식에 대해서는 별다른 언급을 하지 않은 것이다.


앞서 흥국생명은 이번 우협 선정이 매각주관사(골드만삭스, 모건스탠리)와 중국계 PEF 간 합작품이라고 비판했다. 지난달 11일 본입찰에서 흥국생명은 1조500억원을 제시했지만, 힐하우스는 인수가를 9000억원 중반대에서 1조1000억원가량으로 높여 부르면서 흥국생명을 따돌렸기 때문이다. 이번 거래가 '프로그레시브 딜' 방식으로 진행돼 사실상 2차 입찰처럼 추가로 가격을 올릴 수 있었다.


이에 흥국생명은 매각 절차가 공정하지 못하고 투명하지 못했다고 비판했다. 애초에 주주대표와 매각주관사는 본입찰을 해두고 프로그레시브 딜을 하지 않겠다고 공언했다는 것이다. 흥국생명 측은 "매각주관사는 본입찰 이후 우협 선정 발표를 차일피일 미루더니 힐하우스에 프로그레시브 딜을 제안하며 인수 희망 가격을 올려달라고 요청했다"며 "이 과정에서 흥국생명이 입찰한 금액이 유출됐을 가능성도 의심된다"고 지적했다.

향후 흥국생명은 법적 대응을 포함해 모든 조치를 취하겠다고 예고했다. 흥국생명은 "한국의 부동산 투자 플랫폼을 노린 중국계 사모펀드와 거액의 성과급에 눈먼 외국계 매각주관사가 공모해서 만든 합작품"이라며 "매도인에게 부여된 재량의 한계를 넘어 우리 자본시장의 신뢰와 질서를 무너뜨린 사건"이라고 꼬집었다.


힐하우스는 중국 허난성 출신인 장 레이 씨가 설립한 글로벌 운용사다. 장 씨는 중국 인민대에서 국제금융을 전공한 뒤 예일대에서 경영학석사(MBA)를 취득했다. 이후 텐센트·징둥닷컴 등 중국 빅테크 투자를 기반으로 성장했다. 장 씨의 국적이 싱가포르고, 힐하우스 역시 싱가포르에 본사를 두고 세계 각국 기관투자자로부터 출자받았지만 중국계 자본의 영향력에서 자유롭지는 않다는 평가가 나온다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
