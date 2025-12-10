주진우 "조진웅, 지금이면 징역 5년 이상…소년범도 특혜"

"당시 범죄 처벌 엄격하지 않아"

與 의원들에 "같은 편이기에 감싸나"

배우 조진웅이 소년범 의혹을 인정하며 은퇴를 선언한 후 사회적 파장이 이어지고 있는 가운데, 여야 의원들도 논쟁을 이어가고 있다. 주진우 국민의힘 의원은 "소년범이 이 정도 범죄를 지금 저질렀다고 하면 징역 5년 이상 나올 것"이라며 비판했다.

9일 주진우 의원은 채널A 라디오 '정치시그널'에 출연해 조진웅의 과거 소년범 전력에 대한 생각을 전했다. 주 의원은 "단순 소년범은 아닌 것 같다. 그 당시 언론보도가 나와 있지 않나"라며 "조진웅씨는 공인 신분인 것이 틀림없고, 범죄 내용이 잔혹하다"며 운을 띄웠다.

"아무리 공인이어도 소년 때 저지른 범죄를 이렇게 공개해버리면 지금 수많은 비행 청소년들의 날개를 꺾는 것 아니냐는 시각도 있다"라는 사회자의 질문에 "일반적인 소년범과 완전히 다르다. 일단 그 당시에(1990년대) 성범죄나 강도 범죄에 대해 처벌이 엄격하지 않았고 너무 쉽게 넘어갔다"고 주장했다.

이어 주 의원은 "죗값을 과연 제대로 치렀겠느냐는 문제가 있다. 그리고 그 당시 소년범으로 처리된 것도 놀라울 정도로 특혜다"라며 "이 정도 범죄를 지금 소년범이 저지른다면 징역 5년 이상이 나올 것이 확실하다"고 했다.

주 의원은 성인이 된 이후에도 조진웅과 관련한 폭행 의혹이 이어지고 있다는 점을 언급하며 "법의 잣대는 누구에게나 동일해야 한다"며 "소년범죄가 점점 흉포화되고 있는 현실 속에서, 촉법소년 연령을 낮춰야 한다는 사회적 논의가 계속되고 있는데, 그 논의에 동의했던 많은 분들이 이번 사건을 감싸고 있는 건 앞뒤가 맞지 않는다"고 했다.

또 조진웅을 옹호하는 일부 진보 성향 인사들에 대해서 "조진웅씨 같은 경우에는 김어준 유튜브에 나가서 탄핵 사태나 정치적인 이슈에 있어서 굉장히 좌파 입장에서 정치 편향성을 드러냈다"며 "같은 편이기 때문에 감싸는 모습이 보인다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



