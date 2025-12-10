본문 바로가기
원로배우 김지미, 미국서 85세 일기로 별세

이이슬기자

입력2025.12.10 10:54

원로배우 김지미. 연합뉴스

원로배우 김지미. 연합뉴스

영화배우 김지미(본명 김명자)가 별세했다. 향년 85세.


10일 영화계에 따르면 김지미는 미국에서 세상을 떠났다. 한국영화인협회는 협회 주관으로 영화인장을 준비하고 있다.

1940년 충남 대덕군에서 태어난 김지미는 김기영 감독의 '황혼열차'(1957)로 데뷔했다. 이후 1990년대까지 700여편에 이르는 필모그래피를 구축하며 한국영화 전성기를 대표하는 배우로 활동했다.


김수용 감독의 '토지'(1974), 임권택 감독의 '길소뜸'(1985)에 출연했으며 파나마국제영화제 여우주연상과 대종상 여우주연상 등을 받았다.


2010년 '화려한 여배우'라는 이름으로 영화인 명예의 전당에 올랐으며 제작사 지미필름을 설립하고 영화진흥위원회 위원을 역임하는 등 영화계 안팎에서 활발한 활동을 이어왔다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
