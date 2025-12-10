지방선거 변수된 '통일교 유착'…민주당 방어, 국힘 역공

통일교 금품 수수 의혹, 민주당까지 확대

전재수 장관 등 전현직 10여명 연루 의혹

내년 지방선거 변수…국힘 공세 강화

통일교가 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당 인사들에게도 금품을 전달했다는 의혹이 제기되면서 파장이 커지고 있다. 향후 경찰 수사가 본격화되면 내년 지방선거 구도에도 큰 영향을 줄 것으로 보인다. 일단 민주당은 조직적 결탁에 선을 긋고 방어에 나섰으나, 국민의힘은 해당 진술을 확보하고도 수사하지 않은 민중기 특별검사팀은 물론 민주당 관련자들에 대한 법적 대응을 검토하며 역공에 들어갔다.

'건진법사 청탁' 의혹 윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난 7월30일 영장실질심사를 의해 서울중앙지법에 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

10일 정치권과 법조계에 따르면 김건희 여사에게 금품을 전달한 혐의로 구속기소 된 윤영호 전 통일교 세계본부장은 전재수 해양수산부 장관 등 민주당 인사들에게도 금전적 지원을 했다는 취지의 발언을 특검 수사 중 한 것으로 알려졌다. 앞서 권성동 국민의힘 의원이 통일교에서 1억원을 수수한 혐의로 구속기소 됐는데 민주당 인사 역시 비슷한 범죄 의혹에 관여했다는 진술이 나온 셈이다.

의혹이 제기된 전 장관은 논란이 커지자 전날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "의정활동은 물론 개인적 영역 어디에서도 통일교를 포함한 어떤 금품도 받은 사실이 없다"고 반박했다. 하지만 민중기 특검팀이 해당 의혹을 처음 인지한 지 4개월 만인 전날 경찰청 국가수사본부로 이 사건을 이첩한 만큼 앞으로 수사를 통해 진위가 밝혀질 것으로 보인다.

전 장관은 내년 지방선거 부산시장 후보로 유력하게 거론됐기 때문에 민주당 안팎에서도 혼란이 가중되고 있다. 선거를 앞두고 경찰 수사가 속도를 내거나 기소까지 이뤄지게 되면 전 장관의 출마 여부는 물론 민주당 도덕성 논란까지 불거질 수 있어서다. 특히 윤 전 본부장이 이날 오후 자신의 업무상 횡령 혐의 결심 재판에서 추가로 민주당 인사들의 실명 밝힐 계획인 것으로 알려져 민주당에선 예의주시 중이다.

국민의힘 장동혁 대표가 10일 국회 본청 앞 더불어민주당의 쟁점 법안 추진을 저지하기 위한 천막 농성장에서 발언하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

민주당과 대통령실은 일단 진화에 들어갔다. 대통령실 관계자는 통화에서 "대통령 측근과 통일교의 연루 의혹은 현재 사실무근"이라며 "확실한 증거가 아니라 말로만 나온 의혹에 대해서 대통령실이 감찰이나 조사를 지시할 수는 없다"고 했다. 박수현 민주당 수석대변인은 전날 KBS 라디오에 출연해 "국민의힘의 통일교와의 조직적 결탁 문제와 다르다"는 취지로 해명했다.

국민의힘은 통일교와 민주당 유착 의혹을 고리로 대여 공세를 강화하고 있다. 그간 주장해왔던 '정치 특검' '야당 탄압' 프레임을 부각하는 동시에 내년 지방선거 판을 뒤집는 변수로도 활용할 예정이다. 최은석 원내수석대변인은 전날 기자들과 만나 뇌물수수 정황을 확인하고도 조사 대상이 아니라고 판단한 특검팀을 고발하겠다고 밝혔다. 한동훈 전 대표도 "통일교 게이트, 이재명 할애비라도 못 막는다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>