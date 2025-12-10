박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

전 매니저들 "사과·합의 없었다" 정면 반박

매니저 갑질과 불법 의료행위 의혹으로 활동을 중단한 개그우먼 박나래가 전 매니저들과 "오해를 풀었다"고 주장했지만 전 매니저들이 정면으로 이를 부인하며 양측의 갈등이 오히려 심화하고 있다.

개그우먼 박나래 AD 원본보기 아이콘

9일 채널A 보도에 따르면 전 매니저들은 박나래와 약 3시간 동안 대화를 나눈 것은 맞지만 "사과도 없었고 어떠한 합의도 이뤄지지 않았다"고 주장했다.

이들은 박나래에게 "한 달 동안 참아왔다. 이제 못 하겠다"고 토로했지만 박나래는 오히려 "그럼 소송하자"는 취지로 응답했다고 전했다.

이어 박나래가 공식 입장문에서 '오해를 풀었다'고 밝힌 부분에 대해 "오해가 풀렸다는 말을 보고 어이가 없었다. 입장문을 내기 위한 만남이었다는 생각이 들었다"며 "어떻게든 시간을 끌어 여론을 바꾸려는 의도로 보였다"고 반발했다.

이 같은 주장에 대해 박나래 측 소속사의 별다른 답변은 없었다.

지난 8일 박나래가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 입장문. 박나래 인스타그램 원본보기 아이콘

앞서 박나래는 지난 8일 입장문을 통해 방송 활동을 중단하겠다고 선언하며 "11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했고 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 됐다"고 말했다. 이어 "어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀 수 있었다"고 밝힌 바 있다.

박나래의 전 매니저들은 지난 3일 박나래로부터 특수상해, 성희롱, 폭언 등 직장 내 괴롭힘을 당했다며 서울서부지법에 부동산 가압류를 신청했고 5일에는 서울 강남경찰서에 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 혐의로 박나래를 고소했다. 이들은 약 1억원 규모의 손해배상 청구 소송도 예고한 상태다.

이에 박나래 측은 "퇴직금 지급 후 전년도 매출 10%를 요구받아 이를 거절하자 새로운 주장이 계속 추가됐다"며 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소했다.

한편 서울 강남경찰서는 지난 8일 박나래의 전 매니저들이 박씨를 상대로 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법상 위반(명예훼손) 혐의로 제출한 고소장을 접수했다고 9일 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>