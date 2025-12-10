李 대통령 "똑같은 일하면 비정규직 더 줘야" 정부 관행 질타 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①李 대통령, 정부 등 공공기관 최저임금 지급 관행 지적

②오픈AI, '기업용 AI 현황' 보고서…"AI 사용하면 업무 하루 1시간 줄여"

③금융권 수장 교체…인적 쇄신 돌입

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수, 혼조세 마감…FOMC 경계감

○연준 기준금리 결정 앞두고 관망세

○향후 통화정책 경로에 시장 관심 집중

Top3 NEWS

■ 李대통령 "같은 일해도 비정규직에 돈 더줘야"…내란특별재판부, 국민 뜻에 따라

○이재명 대통령, 9일 국무회의 주재

○"정부도 비정규직에 최저임금 주더라" 질타

○퇴직금 지급 피하는 '쪼개기 계약'도 지적해