李 대통령 "똑같은 일하면 비정규직 더 줘야" 정부 관행 질타 [3분 브리프]

입력2025.12.10 08:00

[한 눈에 읽기]
①李 대통령, 정부 등 공공기관 최저임금 지급 관행 지적
②오픈AI, '기업용 AI 현황' 보고서…"AI 사용하면 업무 하루 1시간 줄여"
③금융권 수장 교체…인적 쇄신 돌입

李 대통령 "똑같은 일하면 비정규직 더 줘야" 정부 관행 질타 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수, 혼조세 마감…FOMC 경계감

○연준 기준금리 결정 앞두고 관망세

○향후 통화정책 경로에 시장 관심 집중

Top3 NEWS
■ 李대통령 "같은 일해도 비정규직에 돈 더줘야"…내란특별재판부, 국민 뜻에 따라
○이재명 대통령, 9일 국무회의 주재
○"정부도 비정규직에 최저임금 주더라" 질타
○퇴직금 지급 피하는 '쪼개기 계약'도 지적해
■ 오픈AI "AI 활용하면 업무 하루 1시간 절약"
○오픈AI, '기업용 AI 현황' 보고서 발표
○"AI 통해 하루 평균 40~60분 절약"
○학계 'AI 회의론' 반박
■ 4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료
○금융권 수장 교체 시기
○신한금융, 자회사 4곳 중 2곳 사장 교체
○KB·하나·우리 계열사 대표 24명 임기 만료
그래픽 뉴스 : [광물전쟁①] 中희토류 수출통제 1년 유예 "협상 불확실성 더 커져"
○시바쿠마르 CSIS 선임연구원 인터뷰

○"단기간 해결 문제 아냐" 지적

○동맹국 협력 필수적 상황

the Chart : 삼성물산, 자회사 가치에 주주환원 기대감까지…25만원 안착
○삼성물산 주가 강세 이어져

○전일 3.07% 상승…이달 11% 넘게 올라

○내년 새 주주환원 정책 발표 계획

오늘 핵심 일정

국내

08:00 실업률(11월)

페스카로 코스닥 상장,확정 공모가 1만5500원

알지노믹스 코스닥 청약,확정 공모가 2만2500원

IBKS제25호스 코스닥청약, 확정 공모가 2000원

미래에셋비전스팩11호 청약,예정 공모가 2000원


해외

00:00 미국 노동부JOLTS (구인, 이직 보고서) (10월)

00:00 미국 선행지수(MoM) (9월)

03:00 미국 10년물 국채입찰

06:30 미국 석유협회 주간원유 재고

10:30 중국 소비자물가지수(MoM) (11월)

19:55 유럽 라가르드 중앙은행총재 연설

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 1℃(3) ｜최고기온 : 10℃(2℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

