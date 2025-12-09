본문 바로가기
춘천시, 석사동 '생활정원' 준공…도심 속 녹색 쉼터로 재탄생

이종구기자

입력2025.12.09 13:12

6940㎡ 규모 생활정원 12일 개장
지역축제·소규모 공연·정원가꾸기 등
생활문화 공간으로 활용

강원도 춘천시(시장 육동한)는 시민 생활권에서 정원을 보다 가까이 누릴 수 있도록 추진해 온 석사동 생활정원 조성사업을 준공하고, 오는 12일 개장한다.

생활정원. 춘천시 제공

생활정원. 춘천시 제공

석사동 130-6 일원에 조성된 생활정원은 총 6940㎡ 규모로, ▲머무름정원 ▲오래뜰정원 ▲자연생태정원 등 다양한 테마정원으로 구성됐다. 초화류와 관목을 풍성하게 식재해 겨울을 지나 봄이 되면 계절별 꽃들이 화사하게 피어나는 정원경관을 즐길 수 있도록 했으며, 노후 교각을 교체해 방문자의 안전성과 편의도 개선했다.


정원 내부 동선과 쉼터를 정비해 주민들이 산책·휴식·소규모 모임 등 다양한 방식으로 활용할 수 있는 도심 속 녹색 쉼터로 재정비한 점도 특징이다.

또한 생활정원은 지역 공동체 활동의 중심 공간으로도 활용될 예정이다.


춘천시는 ▲석사동·동내면 주민자치회의 마을축제·플리마켓 등 지역행사 개최 ▲춘천문화재단 연계 소규모 음악회·문화공연 운영 ▲시민정원사와 함께하는 계절별 정원 가꾸기 행사 등을 추진해 생활정원의 지속적 관리와 주민 이용 활성화를 도모할 계획이다.


춘천시 관계자는 "석사동 생활정원은 시민이 일상 속에서 정원을 자연스럽게 경험할 수 있도록 마련된 생활권 정원"이라며 "앞으로도 시민이 편하고 즐겁게 이용할 수 있는 정원 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
