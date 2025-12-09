[포토] 국민의례하는 천대엽 법원행정처장

천대엽 법원행정처장이 9일 서울 서초구 서울법원종합청사 청심홀에서 열린 ‘국민을 위한 사법제도 개편 공청회’에 참석해 국민의례하고 있다.







