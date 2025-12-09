GS건설, 'AI 레시피' 경진대회 개최…AI 업무 활용사례 공유

업무 효율 높이는 AI 활용 사례 시연

GS건설이 임직원들의 AI(인공지능) 활용 역량을 강화하기 위해 'AI 레시피' 경진대회를 개최했다고 9일 밝혔다.

GS건설은 지난 8월 국내 건설사 최초로 오픈AI의 기업용 AI 솔루션 챗GPT 엔터프라이즈를 도입했고 사내에 활용 사례를 공유했다.

허윤홍 GS건설 대표(사진 오른쪽)가 ‘AI 레시피’ 경진대회 수상자에게 수상하고 기념사진을 찍고 있다. GS건설 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 경진대회는 AI를 활용해 실제 업무 효율성 강화로 이어지는 사례를 공유하는 자리였다. 현업에서 총 50여개의 AI 활용 사례가 접수됐고 부서별 팀장들이 활용도, 혁신성, 확장성 등을 평가해 최종 4건의 우수사례를 선발해 전 직원들에게 시연했다.

대회에서는 현장에서 문서 파일명을 정리하기 쉽게 자동으로 변환해주는 기능 등 AI를 활용해 반복 업무를 자동화하고, 데이터 분석을 효율적으로 하는 아이디어들이 직원들의 호응을 얻었다. AI 레시피에 참여한 한 GS건설 직원은 "AI를 효율적으로 업무에 활용한 사례를 서로 공유하면서, AI 활용에 대한 진입장벽이 낮아졌다"고 말했다.

GS건설 직원이 AI 레시피에서 선정된 우수사례를 발표하고 있다. GS건설 제공 원본보기 아이콘

GS건설은 AI 업무 활용 우수사례를 지속적으로 발굴해 공유할 계획이다. 축적된 우수사례를 기반으로 AI 활용 교육지원 프로그램도 강화할 예정이다.

허윤홍 GS건설 대표는 올해 임원 워크숍에서 "AI는 더 이상 선택의 문제가 아니라, 변화하는 환경에 적응하고 주도하기 위한 생존의 문제"라고 강조한 바 있다. GS건설은 오픈AI와 지속적인 협업을 바탕으로 AI 중심의 업무 혁신을 확대해 나갈 계획이다.

GS건설 관계자는 "AI 활용은 단순한 기술 채택이 아닌, 업무혁신을 위한 전략적 선택"이라며 "직원들이 AI를 자유롭게 활용하고, 그 경험을 서로 공유할 수 있는 문화를 적극적으로 만들어 갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>