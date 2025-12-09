본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

창진원, 한국교통안전공단과 모빌리티 창업기업 육성 업무협약

이서희기자

입력2025.12.09 10:02

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모빌리티 AI 인큐베이팅 사업 통해 지원

창업진흥원은 한국교통안전공단과 모빌리티 분야 창업기업 육성과 지역 상생협력 생태계 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

창업진흥원이 한국교통안전공단과 모빌리티 분야 창업기업 육성과 지역 상생협력 생태계 활성화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 창업진흥원

창업진흥원이 한국교통안전공단과 모빌리티 분야 창업기업 육성과 지역 상생협력 생태계 활성화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 창업진흥원

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 양 기관이 이동기술 분야 혁신 창업기업을 발굴·육성하고, 중소기업의 지속 가능한 성장 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.


특히 새롭게 추진되는 '모빌리티 인공지능(AI) 프런티어 인큐베이팅 지원사업'을 통해 이동기술 분야 창업기업을 대상으로 인공지능 전환 지원(AI 솔루션 도입), 기술 실증(PoC) 등을 지원할 계획이다.

한국교통안전공단은 창업진흥원이 주관하는 동반성장 사업에 동참하고, 창업진흥원은 한국교통안전공단으로부터 지속 가능 경영 공시 노하우를 공유받기로 했다.


유종필 창업진흥원 원장은 "이번 협력을 통해 이동기술 분야 창업기업이 한국교통안전공단의 전문 인프라·기술 지원으로 도약할 기회가 마련됐다"며 "앞으로 양 기관이 창업지원과 상생협력을 선도하는 공공기관으로 함께 성장할 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장바구니 채우기도 불안"…쿠팡 논란에 '중국발' 불안 커졌다 "장바구니 채우기도 불안"…쿠팡 논란에 '중국발' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체

日 아오모리 앞바다서 7.5 강진…"즉시 대피" 쓰나미 경보도

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료

새로운 이슈 보기