LS증권, OPEN API 수수료 할인 이벤트 진행

LS증권은 오픈 API 이용고객을 대상으로 거래수수료 할인 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 OPEN API의 초당 호출 건수 확대에 맞춰 마련됐다. 일반적으로 OPEN API를 통해 주문이나 시세, 호가 등의 정보를 불러올 때 과도한 요청으로 인한 서버 과부하를 방지하기 위해 초당 호출 가능 횟수를 제한하고 있다.

LS증권은 최근 OPEN API에서 초당 호출 건수를 기존보다 약 3배 확대하면서 투자자들이 보다 많은 정보를 받고 주문까지 빠르게 처리할 수 있는 환경을 구축했다.

LS증권은 OPEN API를 통한 국내상장 상장지수펀드(ETF) 및 상장지수증권(ETN) 거래수수료를 기존 0.015%에서 0.005%로, 국내주식선물 거래수수료는 0.004%에서 0.002%로 각각 할인해준다. 이벤트 수수료는 OPEN API를 통한 거래에 한하여 적용된다. MTS·HTS·xing API를 통한 거래는 할인 대상에서 제외된다.

이벤트 기간은 2026년 2월27일까지다. 할인 수수료는 신청 당일부터 이벤트 기간 종료일까지 적용된다.

LS증권은 이벤트 기간 내 ETF·ETN 거래대금이 100억원 이상 또는 주식선물 거래대금이 400억원 이상인 고객을 대상으로 1년간 OPEN API 협의수수료 혜택도 추가로 제공한다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 LS증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이와 더불어 LS증권은 최근 머신러닝 기술을 활용해 기관·외국인의 수급 데이터를 알려주는 카운트플로 서비스를 출시하는 등 더 나은 투자환경과 고도화된 분석 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다.

LS증권 관계자는 "잦은 매매가 필요한 상품 특성상 투자자들의 비용 절감 효과가 클 것으로 기대된다"며 "앞으로도 API 경쟁력을 강화하고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 플랫폼을 구현할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>