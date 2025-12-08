본문 바로가기
"주택공급·주거복지 정책 속도내자" 실무진 머리맞댄 국토부 차관

최대열기자

입력2025.12.08 18:29

김이탁 국토교통부 제1차관이 8일 주택시장 및 공급대책 점검 회의를 주재하고 최근 추진상황을 점검했다고 국토부가 전했다. 김규철 주택토지실장을 비롯해 담당 국·과장이 참석하는 협의체로 앞으로 격주로 회의를 열기로 했다.


우선 이재명 정부 출범 후 6개월간 주거 분야 국정과제 추진상황, 내년 추진계획을 점검했다. 곧 열릴 부처 업무보고에도 국정과제 내용을 반영하라고 김 차관은 주문했다.

9·7 대책 후속조치도 점검했다. 33개 과제 가운데 이행을 마친 사안 두 가지는 효과가 시장에 잘 드러나는지 살피라고 지시했다. 나머지 31개에 대해선 더 일찍 추진할 방안을 고민해달라고 당부했다.

김이탁 국토교통부 1차관이 8일 주택토지분야 담당 공무원이 모인 회의를 주재하고 있다. 국토교통부 제공

김 차관은 "공급 확대를 제도적으로 지원하기 위해 입법과제를 신경 써 달라"면서 "특히 도시정비법·도시재정비법 개정, 노후 공공청사 등 복합개발 특별법(가칭), 학교용지 복합개발 특별법(가칭) 제정 등 도심 주택공급을 촉진하기 위한 제도 기반이 마련될 수 있도록 국회와 지속해서 협력해 나가야 한다"고 주문했다.


지역주택조합 실태조사·반지하 침수피해 예방·청년월세 지원사업 등 주요 민생현안 과제도 점검했다. 김 차관은 "국민에게 주택공급에 대한 확신을 심어주고 촘촘한 주거안정망을 구축해 청년·신혼부부·주거취약계층의 주거 불안을 해소하면 근본적인 국민 주거 안정도 기대할 수 있을 것"이라고 전했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

