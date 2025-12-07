퀄컴 'AI 이노베이터 프로그램' 서울서 개최…온디바이스 AI 혁신 선보여

데모 데이에 최종 15개팀 참석

퀄컴 기술 지원, 개발 활용 제공

최대 5000달러 규모 특허 인센티브

퀄컴 테크놀로지스는 5일 서울에서 '퀄컴 인공지능(AI) 이노베이터 프로그램 2025-APAC 데모 데이'를 개최하고, 한국·일본·싱가포르에서 선발된 15개 스타트업이 '스냅드래곤 X 시리즈 프로세서'와 '스냅드래곤 8 시리즈 모바일 플랫폼', '퀄컴 드래곤윙' 제품을 활용한 온디바이스 AI 솔루션을 선보였다고 발표했다.

스타트업이 선보인 솔루션은 로보틱스, 헬스케어, 스마트시티 등 다양한 분야에서 퀄컴 플랫폼 기반의 실시간·저전력 AI 추론이 구현하는 혁신적인 가능성을 입증했다. 이번 행사에는 권오형 퀄컴 APAC 대표와 노용석 중소벤처기업부 제 1차관, 주한미국대사관 관계자 및 15개 스타트업 임직원등이 참석했다.

6개월간 진행된 멘토십 과정에 참여한 스타트업들은 퀄컴 엔지니어의 기술 지원과 퀄컴 하드웨어 개발 키트 활용 기회를 제공받았으며, 실제 구현 단계를 준비할 수 있는 비즈니스 워크숍에도 참가했다. 해당 프로그램에는 지식재산권(IP) 교육과 최대 5000달러 규모의 특허 출원 인센티브도 포함돼, 스타트업의 장기적인 경쟁력 강화와 생태계 확장을 지원한다.

서울에서 개최된 ‘퀄컴 AI 이노베이터 프로그램 2025 APAC 데모 데이’에 한국·일본·싱가포르에서 선발된 15개 스타트업이 참석했다. 퀄컴. AD 원본보기 아이콘

이번에 서울에서 진행된 APAC 데모 데이에는 최종 15개 팀이 참석했다. 참여 스타트업들은 산업 전반에서 엣지 AI가 지닌 변혁적 가능성을 다양한 사례를 통해 보여줬다. 로보틱스·컴퓨터 비전 기반의 산업 환경 솔루션부터 헬스케어 분석 플랫폼, 스마트시티 기술까지 폭넓은 혁신이 소개됐다. 또한 온디바이스 AI 기반 혁신은 개인화와 프라이버시 보호 기능을 제공하며, 퀄컴의 강력한 모바일·컴퓨팅·산업 및 임베디드 IoT(사물인터넷) 플랫폼과 결합해 실제 산업 현장에서 의미 있는 성과로 이어지고 있다.

아울러 퀄컴은 지난 10월 29일부터 31일까지 싱가포르에서 열린 '스위치(Singapore Week of Innovation and Technology) 2025' 행사에서 바이오리즘(Biorithm), 링고AI(LINGOAI), 메타옵틱스(MetaOptics), 빌로타(Vilota) 등 4개 싱가포르 스타트업의 데모 전시를 지원했다. 이들 기업은 헬스케어 모니터링, 실시간 번역, 메타렌즈 광학, 지각 로봇공학 기술 등 엣지 AI 기반 혁신을 선보이며, AI 솔루션의 미래를 주도할 첨단 기술을 소개했다.

권오형 퀄컴 APAC 대표는 "AI는 전 세계 산업 환경을 빠르게 재편하고 있으며, 아태 지역 혁신 기업들의 이러한 변화를 주도할 수 있도록 지원하게 되어 매우 기쁘다"며 "퀄컴은 스타트업이 초기 단계에서 실제 배포 단계로 나아갈 수 있도록 지원하고, 차세대 지역 AI 생태계를 적극 구축하는 데 전념하고 있다"고 말했다. 이어 "글로벌 기술 리더십과 개발자 지원을 위한 지속적인 투자를 바탕으로, 스타트업들이 솔루션을 확장하고 새로운 시장 기회를 창출하며 산업 전반의 장기적인 혁신을 이끌 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

수딥토 로이(Sudeepto Roy) 퀄컴 엔지니어링 부사장 겸 글로벌 생태계 개발 프로그램 리드는 "일본, 싱가포르, 한국의 혁신가들이 보유한 전문성을 기반으로 고성능·에너지 효율적인 엣지 컴퓨팅을 구현하고 있으며, 이는 다양한 지역의 워크플로에서 임바디드 AI(물리적 상호작용 인공지능) 도입을 촉진하는 핵심 동력이 되고 있다"고 밝혔다. 이어 그는 "첨단 플랫폼 제공과 특허 보호 관련 가이드를 통해 혁신가들이 산업별 인사이트를 확장 가능한 솔루션으로 전환하도록 지원하며 피지컬 AI 시대에 맞춰 운영 방식을 효과적으로 재구상할 수 있도록 돕고 있다"고 밝혔다.

퀄컴은 글로벌 엣지 AI 확산을 지속적으로 주도하고 있다. AI, 고성능·저전력 컴퓨팅, 연결성을 결합한 기술 플랫폼을 통해 엔드 디바이스 혁신을 지원하는 것과 더불어, 오픈소스 하드웨어·소프트웨어 분야의 선도 기업인 '아두이노(Arduino)'를 인수하며 개발자 리소스와 혁신 생태계를 확대했다. 새롭게 공개된 '아두이노 우노 Q(Arduino UNO Q)'는 최초의 듀얼 브레인 보드로, 퀄컴 드래곤윙 프로세서의 성능을 활용해 수백만 개발자에게 새로운 가능성을 제공한다.

향후 공개될 퀄컴 AI 이노베이터 프로그램은 아태지역 스타트업을 지속적으로 지원하고, 아두이노 등 플랫폼을 활용한 신속한 초기 개발과 디바이스 수준 AI 및 머신러닝 통합 지원을 확대할 예정이다. 내년 행사의 세부 사항은 향후 공개될 예정이며, 자세한 내용은 웹사이트에서 확인할 수 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>