삼성전자, 3분기 폴더블폰 점유율 64%…中 화웨이와 격차 더 벌려

오지은기자

입력2025.12.06 10:11

글로벌 폴더블 출하량 역대 최대
삼성 점유율 56%→64%…화웨이 15%
내년 애플 첫 진입…'트라이폴드'로 대응

삼성전자 가 글로벌 폴더블폰(접는폰) 시장에서 3분기 점유율 64%를 기록하며 독주 체제를 굳혔다.


6일 카운터포인트리서치 보고서에 따르면 삼성전자의 3분기 폴더블 휴대전화 출하량 점유율은 전년 동기 대비 8%포인트 증가했다. 삼성전자는 지난해 3분기 점유율 56%를 기록하며 2위 화웨이(15%)와 41%포인트 격차를 냈다. 올해는 삼성 점유율이 64%로 상승하고 화웨이는 15%로 유지되면서 두 회사 간 격차는 49%포인트로 더 벌어졌다.

삼성전자가 지난 7월 서울 코엑스 전역에서 운영한 'The Galaxy UNFOLDERS(더 갤럭시 언폴더스)' 체험존. 사진은 서울 코엑스 '더 갤럭시 언폴더스' 체험존 방문객들이 '갤럭시 Z 폴드7'의 대화면과 '갤럭시 Z 플립7'의 커버 디스플레이를 활용해 '뉴페이스 셀피'를 촬영하는 모습. 연합뉴스

3분기 글로벌 폴더블폰 시장 3위는 모토로라(7%), 4위 아너(6%), 5위 비보(4%), 6위 샤오미(2%) 순이었다. 보고서는 "3분기 글로벌 폴더블 스마트폰 출하량은 전년 대비 14% 증가하며 역대 최대 분기 실적을 기록했다"며 "삼성 갤럭시 Z 폴드7 시리즈가 가장 큰 성장 동력으로 작용했다"고 분석했다.

폴더블 제품은 전체 스마트폰 출하량에서 2.5% 비중을 차지했다. 카운터포인트리서치는 내년에 제조사들이 완성도를 전반적으로 개선하고, 접는폰 시장에 처음 진입하는 애플이 프리미엄 수요를 견인해 시장 성장 속도가 더 빨라질 것으로 내다봤다.


카운터포인트리서치 관계자는 "삼성의 첫 트라이폴드 모델은 극히 제한된 수량으로 출시되겠지만 규모 확대가 목표는 아니다"라며 "내년 애플이 시장에 진입하면 경쟁 구도가 크게 바뀌고, 삼성은 트라이폴드(두번 접는 구조)로 다중 접힘 기술 리더십을 굳히게 될 것"이라고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
