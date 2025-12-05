주병기 공정위원장, OECD 경쟁위원회 부의장 선출

공정거래위원회는 지난 1∼5일 프랑스 파리에서 열린 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 정기회의에서 주병기 공정위원장이 의장단 부의장으로 선출됐다고 밝혔다.

경쟁위원회 의장단은 프랑스, 미국, 일본 등 주요국 경쟁 당국 수장으로 구성되는 핵심 기구로 회의 운영과 주요 의제 설정을 주도한다.

공정위 대표단은 이번 정기회의에서 시장분석·시정조치 설계, 인공지능(AI)·금융 부문 경쟁 등에 관한 한국의 사례를 공유했다.

주 위원장은 대한항공과 아시아나항공 기업결합 사례를 중심으로 해외 경쟁 당국, 경쟁사업자, 소비자단체, 국토교통부 등 다양한 주체와 협력해 시정 조치의 실효성을 높인 경험을 소개했다.

또 AI 인프라 시장의 높은 시장집중도와 시놉시스-엔시스 기업 결합 심사 과정에서 도출된 시사점을 공유했다.

아울러 주 위원장은 회의 기간 미국(DOJ), 일본, 프랑스, 멕시코 경쟁 당국과도 양자 협의를 했다.





세종=조유진 기자



