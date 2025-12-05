이재상 하이브 대표 "K팝 성공 핵심은 팬 참여…글로벌 멀티홈 구축"

5일 美 루미네이트 웨비나 인터뷰

하이브가 세대·지역별 팬 데이터를 활용한 현지 전략으로 글로벌 성장을 이어가고 있다고 이재상 하이브 대표가 5일 밝혔다.

이 대표는 이날 미국 루미네이트가 개최한 웨비나 '슈퍼팬'에서 이 같은 전략과 시장 흐름을 설명했다.

루미네이트 웨비나는 음악 스트리밍 시장 변화와 국가·지역별 슈퍼팬 분석을 다루는 온라인 세미나로, 올해는 미국과 아시아 지역 팬 데이터를 중심으로 K팝 성장 요인을 검토하며 하이브의 전략을 주요 사례로 소개했다.

이 대표는 "팬들은 단순 청취자가 아니라 아티스트 활동 전반에 참여하며 소셜 미디어와 커뮤니티의 입소문이 스트리밍으로 이어지는 선순환 구조가 구축됐다"고 말했다. 이어 "하이브는 아티스트 지원·창작·프로모션·팬 커뮤니티를 하나의 구조로 묶은 'K팝 어프로치(approach)'를 시장별로 현지화하고 있다"고 설명했다.

그는 방탄소년단 정국의 '세븐'(Seven)이 스포티파이 최단기간 10억 스트리밍을 돌파한 사례와 캣츠아이(KATSEYE)의 월간 청취자 3300만명 기록 등을 성과로 제시했다.

글로벌 전략과 관련해 그는 Z세대와 알파세대를 핵심 세대로 꼽았다. Z세대에 대해서는 "새로운 트렌드를 빠르게 받아들이고 정체성을 드러내려는 성향이 강하다"고 말하며, 위버스가 DM·팬레터·리스닝 파티 등 기능을 통해 '참여형 팬 문화'를 만들었다고 설명했다.

이 대표는 "문화적 고정관념이 형성되기 전인 알파세대에게 콘텐츠를 제공하는 것은 향후 3~5년을 내다보는 과제"라며 "이들이 선입견 없이 K팝 방식을 받아들이고 현지 아티스트를 지지하게 될 것"이라고 전망했다.

하이브는 인공지능(AI)·버추얼 콘텐츠·게임 등을 알파세대의 놀이 문화와 연계하는 전략을 추진 중이라고 밝혔다.

팬덤 전략에 대해서는 "팬은 수용자가 아니라 함께 성장하는 파트너"라고 규정하며 "아티스트와 팬의 교류가 다시 콘텐츠로 이어지는 구조가 K팝 경쟁력"이라고 강조했다. 이어 팬덤 확장의 기반은 "양방향 신뢰"라고 말했다.

그는 "국가별 팬덤 양상은 다르지만 음악과 콘텐츠로 연결감을 추구하는 본질은 같다"며 "문화·선호를 분석해 현지 전문가와 협력하고 제작 역량을 지역 문화에 맞게 적용하고 있다"고 설명했다.

하이브는 인도와 미국·라틴아메리카를 글로벌 확장의 핵심 거점으로 삼고 있다. 이 대표는 인도를 "스트리밍 이용자 기준 세계 2위 시장"이라고 평가하며 성장성을 강조했고 라틴아메리카는 장르 기반 팬덤이 형성된 시장이라고 말했다.

이 대표는 "해외 법인을 창작·협업·데이터 교류가 가능한 글로벌 '멀티홈'(multi-home)으로 발전시키고 현지 음악 생태계를 연결하는 허브로 설계하겠다"며 "지속 가능한 공동 창작 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.





