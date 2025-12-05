[포토] 2026학년도 수능시험 성적표 배부

2026학년도 대학수학능력시험 성적표 배부일인 5일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 선생님이 학생들에게 성적표를 배부하고 있다.







