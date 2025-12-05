[포토] '이것이 수능 만점 성적표'

2026학년도 대학수학능력시험 성적표 배부일인 5일 서울 광진구 광남고등학교에서 '수능 만점자' 왕정건 학생이 성적표를 살펴보고 있다.







