매출 대신 사랑을 담다… 신세계 센텀시티, ‘사랑의 김장 나눔’ 전달식 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.05 09:55

신세계 센텀시티가 이웃 사랑을 실천하며 쌀쌀한 초겨울 추위를 녹였다.


신세계 센텀시티는 지난 3일 해운대구청에서 '사랑의 김장 나눔' 전달식을 진행했다.

지역상생과 사회공헌 활동의 일환인 김장 나눔은 지난 2009년 백화점 오픈 이후 매년 이어오고 있는 행사다.

신세계 센텀시티 '사랑의 김장 나눔' 전달식. 신세계 제공

이날 전달식에는 김성수 구청장을 비롯한 해운대구청 관계자와 곽영민 점장 등 신세계 임직원이 참석해 자리를 빛냈다.


'김치특화시장'으로 불리는 반송큰시장에서 구매한 재료로 담근 김치 '1004포기'를 홀몸 어르신 등 250세대에 전달, 지역 상인과 소외계층에 모두 보탬이 되도록 했다.


신세계 센텀시티 곽영민 점장은 "올해도 김장 나눔을 통해 지역 전통시장과 상생하고, 주변 이웃들의 겨울나기에도 도움을 드릴 수 있어 더욱 뜻깊다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
