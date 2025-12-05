3·6호선 역세권 불광동에 2425가구 대단지 공급 급물살[부동산AtoZ]

불광제5주택재개발 정비사업 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 은평구 불광동 3·6호선 역세권에 2425가구 규모의 대단지가 공급된다.

서울시는 제12차 정비사업 통합심의위원회에서 불광동 238번지 일대 '불광제5주택재개발 정비사업'을 위한 건축·경관·교육·교통·공원 분야에 대한 변경 심의(안)을 조건부의결했다고 5일 밝혔다.

이번 심의로 최고 24층에서 최고 35층으로 높아지고 용적률 235%, 2387가구에서 용적률 249%, 2425가구로 38가구가 증가했다. 건축물은 32개동에서 23개동으로 축소돼 도시 미관 및 통경축을 확보했다.

단지를 가로지르는 개방형 공공보행통로를 계획해 도심과 공원도 연결한다. 주동 전체에 필로티를 설치해 입주민의 보행권과 시각적 개방감을 확보할 예정이며 주변 지역과 어우러지는 스카이라인과 열린 공간으로 자연친화적 주거공간을 조성한다는 방침이다.

해당 지역은 저지대 상습 침수구역에 위치한 저층 주거지역이다. 집중호우 시 인접한 불광로 일부가 심각하게 침수되는 지역이어서 안전에 대한 우려도 나온 바 있다. 이번 통합심의 통과로 사업성 확보와 공공성이 강화된 주택단지로 조성될 것으로 보인다. 현재 주민 이주가 진행되고 있어 시는 2030년에는 사업 준공 및 2425가구의 입주가 가능할 것으로 전망했다.

최진석 서울시 주택실장은 "정비사업 공정관리를 통해 속도감 있게 사업이 추진될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



